В Волгограде спасли сидевшую на краю балкона высотки девушку

Происшествия 07.10.2021 09:47
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07.10.2021 09:47
Экстренные службы минувшим утром предотвратили трагедию в Тракторозаводском районе Волгограда и спасли девушку, сидевшую на краю балкона на 14-м этаже высотки по улице Демьяна Бедного, 2А. Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы, сотрудники МЧС сняли ее, спустили вниз и передали медикам. Карета скорой помощи увезла девушку в медицинское учреждение. Во время операции МЧС на земле страховали сотрудники патрульно-постовой службы.
Фото: Анатолий Степанов.
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