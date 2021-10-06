Инструктор по вождению в Волжском устроил ДТП с пострадавшими





Инструктор по вождению и водитель легкового автомобиля Hyundai пострадали в результате ДТП возле автошколы ДОСААФ в Волжском. Одного из пострадавших госпитализировали, второму оказана медицинская помощь на месте аварии, сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

По предварительным данным, инструктор за рулем учебного автомобиля Skoda при повороте не предоставил преимущество ехавшему навстречу Hyundai. Приехавшие на место ДТП инспекторы ДПС при проверке документов обнаружили, что у обоих водителей не были оформлены полиса ОСАГО. Какой именно автошколе принадлежал учебный автомобиль, неизвестно.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.