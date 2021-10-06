В Волгоградской области замедлилось распространение коронавируса

Здравоохранение 06.10.2021 12:36
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06.10.2021 12:36
Вторые сутки в Волгоградской области наблюдается небольшое снижение числа новых выявленных случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией. По данным федерального оперативного штаба, за минувшие сутки COVID-19 был диагностирован у 363 жителей региона. Скончались от этой инфекции 21 человек. Отметим, что с 28 сентября суточная смертность в регионе от этого вируса резко выросла.
Всего за время пандемии коронавирус не пережили 2920 жителей Волгоградской области.
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