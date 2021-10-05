









Суд в Волгограде рассмотрит протоколы в отношении управляющей компании ТРК «Европа Сити Молл» и арендатора торговых площадей комплекса, составленные за несоблюдение антиковидных мер безопасности. Бесконтактные термометры на входе в ТРК были сломаны, продавцы в некоторых торговых залах работали без перчаток, сообщили в администрации Волгоградской области.

Помимо этого, покупателям в магазинах разрешали находиться без масок или респираторов. Ряд нарушений обнаружили чиновники комитета промышленной политики, торговли и ТЭК, контрольного управления и полицейские в ходе очередного рейда. По его итогам были составлены административные материалы, а с руководством «Европа Сити Молл» провели разъяснительную работу.