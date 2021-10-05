Общество 05.10.2021 19:27
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05.10.2021 19:27
Суд в Волгограде рассмотрит протоколы в отношении управляющей компании ТРК «Европа Сити Молл» и арендатора торговых площадей комплекса, составленные за несоблюдение антиковидных мер безопасности. Бесконтактные термометры на входе в ТРК были сломаны, продавцы в некоторых торговых залах работали без перчаток, сообщили в администрации Волгоградской области.
Помимо этого, покупателям в магазинах разрешали находиться без масок или респираторов. Ряд нарушений обнаружили чиновники комитета промышленной политики, торговли и ТЭК, контрольного управления и полицейские в ходе очередного рейда. По его итогам были составлены административные материалы, а с руководством «Европа Сити Молл» провели разъяснительную работу.
Межведомственные рейды проходят на постоянной основе. Одним из самых распространенных нарушений является предоставление гостям кафе и баров кальянов, что категорически запрещено во время пандемии коронавируса. Из-за несоблюдения этого требования несколько заведений получили штрафы и были опечатаны на месяц.
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