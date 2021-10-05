Экономика

Сбербанк совместно с Российским экологическим обществом займется реализацией экологических проектов

Экономика 05.10.2021 14:19 Новости компаний
0
05.10.2021 14:19 Новости компаний


Председатель Поволжского банка Сбербанка Александр Анащенко и председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов подписали соглашение о сотрудничестве. 
Соглашение подразумевает совместную деятельность по распространению принципов ESG и формированию экологического сознания у жителей Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей. 
Также в рамках соглашения будет проводиться работа по содействию развития экологического образования, в соответствии с международными стандартами. Отдельное внимание будет уделяться повышению экологической культуры жителей регионов Поволжья. Кроме того, соглашение позволит реализовывать совместные научные, экологические, социальные и образовательные проекты и программы.
Общероссийская общественная организация по охране и защите природных ресурсов «Российское экологическое общество» - одна из крупнейших организаций России, занимающихся экологической деятельностью, объединяющая бизнес, органы государственной власти федерального и регионального уровня, эколидеров и граждан с целью сохранения экологии, природного разнообразия и открытого доступа к экологическим ресурсам жителей страны. 
Александр Анащенко, председатель Поволжского банка ПАО Сбербанк: «Уже не раз отмечал важность для Сбербанка использования в своей работе принципов ESG. Мировая практика и наш опыт показывают, что в перспективе именно подобный формат выстраивания бизнеса станет одним из основных. Поэтому уже сейчас видим для себя важность популяризации этих принципов среди наших партнеров. Тем ценнее становится подписанное сегодня соглашение с одной из наиболее авторитетных экологических организаций нашей страны. Уверен, что, объединив усилия с Российским экологическим обществом, мы сможет наиболее эффективно работать по продвижению ESG повестки в регионах Поволжья».
Рашид Исмаилов, председатель Общероссийской общественная организация по охране и защите природных ресурсов «Российское экологическое общество»: «Сегодня ESG – повестка является одной из ключевых трансформаций, происходящих как в корпоративном секторе, так и в обществе в целом.  Динамика изменений нарастает, и нам необходимо прилагать все возможные усилия для активизации работы по внедрению принципов устойчивого развития во всех отраслях экономики, привлечению «зелёного» финансирования для реализации проектов, направленных на экологическую модернизацию и снижение негативного воздействия на окружающую среду. Сотрудничество и взаимная поддержка «Российского экологического общества» и Поволжского банка ПАО Сбербанк послужат подтверждению качества «зелёной» трансформации общества и бизнеса в Российской Федерации».
Напомним, что летом 2021 года Сбер принял политику ESG. Документ закрепляет основные элементы архитектуры деятельности Сбера в области ESG и устойчивого развития, включая основную цель, сферы деятельности, принципы, направления и задачи с учётом степени влияния от деятельности Сбера, а также основы системы управления устойчивым развитием и взаимодействия с заинтересованными сторонами.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Квартиры с индивидуальным теплом

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Экономика
05.10.2021 16:10
Экономика 05.10.2021 16:10
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
05.10.2021 15:05
Экономика 05.10.2021 15:05
Комментарии

0
Далее
Экономика
05.10.2021 13:07
Экономика 05.10.2021 13:07
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
05.10.2021 11:56
Экономика 05.10.2021 11:56
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
05.10.2021 07:47
Экономика 05.10.2021 07:47
Комментарии

0
Далее
Экономика
04.10.2021 20:00
Экономика 04.10.2021 20:00
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
04.10.2021 19:52
Экономика 04.10.2021 19:52
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
04.10.2021 19:50
Экономика 04.10.2021 19:50
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
04.10.2021 17:59
Экономика 04.10.2021 17:59
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
04.10.2021 17:57
Экономика 04.10.2021 17:57
Комментарии

0
Далее
Экономика
04.10.2021 14:16
Экономика 04.10.2021 14:16
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
04.10.2021 12:36
Экономика 04.10.2021 12:36
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
04.10.2021 12:32
Экономика 04.10.2021 12:32
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
04.10.2021 11:00
Экономика 04.10.2021 11:00
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.10.2021 16:04
Экономика 03.10.2021 16:04
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:09
В Волгограде освоят миллиард на реконструкции циркаСмотреть фотографии
17:35
Заказчика ликвидации свалок в Волго-Ахтубинской отдали под судСмотреть фотографии
16:44
Взломщиков банкомата осудили за провальное ограбление в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:10
ПСБ повышает доход по пенсионным картамСмотреть фотографии
16:09
Программу переселения из аварийного жилья в Волгоградской области реализуют досрочноСмотреть фотографии
16:09
В Волгограде жителей пятиэтажки накрыл коммунальный мракСмотреть фотографии
15:18
Подростки устроили гонки с полицией в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
15:05
Министр транспорта РФ удаленно открыл ж/д мост под ВолгоградомСмотреть фотографии
14:56
Потребил – заплати: волгоградские энергетики взялись за неплательщиков с «Бейкер-стрит»Смотреть фотографии
14:17
«Избил и уложил спать»: ревнивый волжанин отправил на тот свет свою возлюбленнуюСмотреть фотографии
14:15
В Волгоградской области от коронавируса за сутки умирают десяткамиСмотреть фотографии
13:48
Две школы закрыты на карантин в Волгоградской области из-за вспышки ОРВИСмотреть фотографии
13:41
Стройплощадку нового моста под Волгоградом перегородили мусорным кордономСмотреть фотографииCмотреть видео
13:13
Строители трех ФАПов в Волгоградской области расхищали деньги на пескеСмотреть фотографии
12:34
Гендиректор Фонда ЖКХ прилетит в Волгоградскую область из-за аварийных домовСмотреть фотографии
12:32
В Волгограде представили нового начальника областного УФСБСмотреть фотографии
12:05
Сады Придонья обеспечивают сотрудников домами «под ключ»Смотреть фотографии
11:52
Коммунальные службы Волжского готовятся к зимеСмотреть фотографии
11:15
В Волгограде прокурор требует 20 лет колонии для убийцы студента-медикаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:11
«Не поделили дорогу»: жесткое ДТП с пострадавшими произошло на перекрестке в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:54
В Волгограде пенсионерку забрали из автобуса в больницуСмотреть фотографии
10:44
В Волгограде ищут подрядчика для строительства школы на 1000 местСмотреть фотографии
09:43
В Волгограде у перевозчика обуви из Дагестана конфисковали весь товарСмотреть фотографии
09:29
Как взять ипотеку под залог своей квартирыСмотреть фотографии
09:13
В Волгоградской области ищут сотню учителей на 25 тысяч рублейСмотреть фотографии
09:04
Генеральный директор «Росгосстраха» награжден государственной наградойСмотреть фотографии
08:40
Вспышка бруцеллеза произошла на фермах в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:47
В Волгограде продают необременённое историей имущество судостроительного заводаСмотреть фотографии
20:10
Частные клиники в Волгограде не готовы к бесплатной вакцинации по новому законуСмотреть фотографии
19:07
Трухлявый автомобильный мост угрожает рухнуть в речку под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 