Сбербанк совместно с Российским экологическим обществом займется реализацией экологических проектов

Экономика 05.10.2021 14:19 Новости компаний
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05.10.2021 14:19 Новости компаний
Председатель Поволжского банка Сбербанка Александр Анащенко и председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов подписали соглашение о сотрудничестве.
Соглашение подразумевает совместную деятельность по распространению принципов ESG и формированию экологического сознания у жителей Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей.
Также в рамках соглашения будет проводиться работа по содействию развития экологического образования, в соответствии с международными стандартами. Отдельное внимание будет уделяться повышению экологической культуры жителей регионов Поволжья. Кроме того, соглашение позволит реализовывать совместные научные, экологические, социальные и образовательные проекты и программы.
Общероссийская общественная организация по охране и защите природных ресурсов «Российское экологическое общество» - одна из крупнейших организаций России, занимающихся экологической деятельностью, объединяющая бизнес, органы государственной власти федерального и регионального уровня, эколидеров и граждан с целью сохранения экологии, природного разнообразия и открытого доступа к экологическим ресурсам жителей страны.
Александр Анащенко, председатель Поволжского банка ПАО Сбербанк: «Уже не раз отмечал важность для Сбербанка использования в своей работе принципов ESG. Мировая практика и наш опыт показывают, что в перспективе именно подобный формат выстраивания бизнеса станет одним из основных. Поэтому уже сейчас видим для себя важность популяризации этих принципов среди наших партнеров. Тем ценнее становится подписанное сегодня соглашение с одной из наиболее авторитетных экологических организаций нашей страны. Уверен, что, объединив усилия с Российским экологическим обществом, мы сможет наиболее эффективно работать по продвижению ESG повестки в регионах Поволжья».
Рашид Исмаилов, председатель Общероссийской общественная организация по охране и защите природных ресурсов «Российское экологическое общество»: «Сегодня ESG – повестка является одной из ключевых трансформаций, происходящих как в корпоративном секторе, так и в обществе в целом. Динамика изменений нарастает, и нам необходимо прилагать все возможные усилия для активизации работы по внедрению принципов устойчивого развития во всех отраслях экономики, привлечению «зелёного» финансирования для реализации проектов, направленных на экологическую модернизацию и снижение негативного воздействия на окружающую среду. Сотрудничество и взаимная поддержка «Российского экологического общества» и Поволжского банка ПАО Сбербанк послужат подтверждению качества «зелёной» трансформации общества и бизнеса в Российской Федерации».
Напомним, что летом 2021 года Сбер принял политику ESG. Документ закрепляет основные элементы архитектуры деятельности Сбера в области ESG и устойчивого развития, включая основную цель, сферы деятельности, принципы, направления и задачи с учётом степени влияния от деятельности Сбера, а также основы системы управления устойчивым развитием и взаимодействия с заинтересованными сторонами.
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