Две школы закрыты на карантин в Волгоградской области из-за вспышки ОРВИ





На карантин из-за вспышки ОРВИ полностью закрыты в Волгоградской области две школы. Как сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора, по этой же причине приостановлены занятия в 102 классах 39-ти школ области, в 4 группах трех детских садов и 10 классах в 6-ти школах- интернатах.

Всего за прошлую неделю количество заболевших ОРВИ по сравнению с неделей ранее увеличилось на 7%. В прошлом недельном отчете рост числа заболевших ОРВИ был зафиксирован на уровне 15%. Случаи гриппа с лабораторным подтверждением не зарегистрированы.

Основное количество обратившихся с ОРВИ за медицинской помощью - дети дошкольного и школьного возраста.



