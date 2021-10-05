Две школы закрыты на карантин в Волгоградской области из-за вспышки ОРВИ

Общество 05.10.2021 13:48
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05.10.2021 13:48
На карантин из-за вспышки ОРВИ полностью закрыты в Волгоградской области две школы. Как сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора, по этой же причине приостановлены занятия в 102 классах 39-ти школ области, в 4 группах трех детских садов и 10 классах в 6-ти школах- интернатах.
Всего за прошлую неделю количество заболевших ОРВИ по сравнению с неделей ранее увеличилось на 7%. В прошлом недельном отчете рост числа заболевших ОРВИ был зафиксирован на уровне 15%. Случаи гриппа с лабораторным подтверждением не зарегистрированы.
Основное количество обратившихся с ОРВИ за медицинской помощью - дети дошкольного и школьного возраста.
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