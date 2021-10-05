Экономика

ВТБ запустил сервис для безналичного сбора чаевых

Экономика 05.10.2021 11:56 Новости компаний
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05.10.2021 11:56 Новости компаний


ВТБ в партнерстве с платежной системой Visa разработал сервис по индивидуальному или групповому сбору чаевых для предприятий из сферы услуг. Сотрудникам предприятий, которые являются клиентами ВТБ, он будет доступен бесплатно. По прогнозам ВТБ, в 2021 году рынок чаевых в России составит около 100 млрд рублей.
По данным аналитиков ВТБ, средний размер чаевых в России сегодня составляет 10% от суммы счета. Их оставляет каждый третий посетитель ресторанов, баров и кафе, в среднем в год на клиента приходится около 1500 рублей. Для каждого сотрудника сегмента Horeca в России чаевые приносят за год дополнительный доход в размере более 70 тысяч рублей. Всего к концу 2021 года годовой объем чаевых в России составит около 100 млрд рублей.
Сервис «ВТБ.Чаевые» позволяет не только перевести деньги в качестве поощрения за обслуживание, но и оставить свое мнение об уровне работы заведения без дополнительных финансовых затрат. Чтобы перечислить деньги, клиенту нужно отсканировать QR-код на чеке, после чего оставить чаевые с помощью Apple Pay, Google Pay или по номеру банковской карты. Операция проводится без комиссии.
Уникальность сервиса заключается в том, что он позволяет организовать групповой сбор чаевых и выбирать, каким образом собранные средства будут распределены между сотрудниками. Все участники могут следить за поступлениями онлайн, видеть схему распределения денег и учитывать отзывы клиентов в своей работе.
Получателям чаевых необходимо указать свою банковскую карту для зачисления. Переводы на карту ВТБ будут бесплатными, при отправке средств в другой банк комиссия за операцию составит 5%, минимум 25 рублей.
«По нашим прогнозам, объем безналичных чаевых к 2025 году вырастет в 2,5 раза и может достичь 10% от всего объема российского рынка HoReCa, то есть 250 млрд рублей. Такому быстрому росту будет способствовать в том числе переход сбора чаевых в безналичный формат. Мы разработали новый сервис с максимально простым алгоритмом работы. В отличие от аналогов, у нас полностью реализована модель «групповых чаевых», когда работники сферы услуг собирают их в ходе смены, а затем распределяют между собой — поровну, процентом от общей суммы или фиксированную сумму. Наш сервис прозрачен: сотрудники могут видеть, сколько денег поступило за смену и сколько выплатили каждому из них. Гибкая система выплат подойдет любой модели работы заведения. В сервисе также доступны отзывы клиентов, что очень важно для повышения уровня сервиса», — комментирует руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.
Партнером ВТБ по запуску сервиса для безналичной оплаты чаевых стала платежная система Visa.
«Поддерживая развитие безналичной оплаты чаевых в России, мы видим значительный потенциал для широкого применения этого сервиса не только в ресторанном бизнесе и салонах красоты, но и в других сферах, где клиентам удобнее отблагодарить персонал за оказанные услуги, не прибегая к наличным. Visa уделяет большое внимание работе с партнерами над тем, чтобы сделать оплату чаевых и их передачу персоналу еще проще и удобнее как для самих предприятий в сфере обслуживания, так и для их клиентов», — отметил Юрий Топунов, руководитель департамента продуктов Visa в России.

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