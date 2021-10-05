В Волгоградской области ищут сотню учителей на 25 тысяч рублей

Общество 05.10.2021 09:13
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05.10.2021 09:13
За последние два года спрос на учителей в Волгоградской области вырос в два раза – в сентябре в регионе было открыто почти 100 вакансий для педагогов. Такие данные приводит компания HeadHunter в исследовании, опубликованном ко Дню учителя, сообщает ИА «Высота 102».
По всей России требуются 9 тысяч учителей. Наиболее востребованными направлениями являются преподаватели иностранных языков – они составляют почти треть всех вакансий учителей. Еще 13% – это преподаватели математики, 11% – информатики, 12% – педагоги дошкольного образования, которых ждут в детских садах.
Несмотря на высокую потребность в кадрах, работодатели готовы платить им не столь много. В Волгоградской области средняя предлагаемая зарплата учителю составляет всего 25 тысяч рублей. По стране этот показатель выше – 36,2 тысячи рублей. При этом потенциальные соискатели не считают работу учителем привлекательной. В топ-20 самых престижных профессий, подготовленных HH, преподаватель находится аж на 15 строчке, в рейтинге наименее престижных – на 4-й позиции.
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