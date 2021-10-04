



Прокуратура помогла 55-летней жительнице Волжского, пострадавшей от воздействия радиации на Чернобыльской АЭС, получить соответствующее удостоверение и положенные по закону льготы. Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, женщина с рождения и до июля 1986 года проживала на территории города Новозыбкова Брянской области, входящей в состав зоны радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Однако в ГКУ "Центр социальной защиты населения по городу Волжскому" ей отказали в выдаче удостоверения из-за отсутствия документов, подтверждающих факт регистрации и проживания в населенном пункте, входящем в состав зоны радиоактивного загрязнения. Таких документов не оказалось и в органах регистрационного учета Брянской области.

Прокуратура Волжского сделала ряд запросов в иные органы и учреждения, ответы на которые подтвердили факт проживания и осуществления заявителем трудовой деятельности на соответствующей территории.

В интересах женщины в суд было направлено заявление об установлении юридического факта ее проживания в зоне радиоактивного загрязнения. Решением Волжского городского суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме. На основании судебного решения женщине выдали удостоверение гражданина, пострадавшего от воздействия радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. Также с учетом предусмотренных льгот, заявительнице досрочно назначена пенсия по старости с момента возникновения права на ее получение. В результате прокурорского вмешательства женщине произведен перерасчет пенсии на сумму более 250 тысяч рублей.



