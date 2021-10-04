В Краснооктябрьском районе Волгограда на сутки ограничат водоснабжение

Жителям Краснооктябрьского района ограничат водоснабжение в ходе профилактических работ. Часть потребителей района отключат от водоснабжения, а некоторые будут получать ресурс на пониженном давлении, сообщили в пресс-службе "Концессии водоснабжения".

Водоснабжение будет приостановлено 5 октября с 08:00 до 08:00 6 октября. За это время бригады проведут капитальный ремонт на магистральном водопроводе диаметром 900 мм, который снабжает ресурсом более 34 тысяч жителей. Данные мероприятия крайне важны для качественного и бесперебойного обеспечения потребителей питьевой водой. Эти работы невозможно провести пока система заполнена водой, а электросети находятся под напряжением. Компания приносит извинения горожанам за временные неудобства.





Отключаемые абоненты:

ул. Титова 36,36А,38,38А,44,46,48,50,52,54,56,58,60,62,64;

ул. Ерёменко 35, Триумфальная 6,8,12,14,16,18,24,26,28;

ул. М. Ерёменко 15,17,19,21,23,25,27,29,31, ул. Триумфальная 3,5,5А, пос. 40 Домиков 1,2,3,4,5,6,8,12,13,14,10,18;

ул. М. Ерёменко 114,116,118,120,122, ул. Хользунова 38,40,42;

ул. К. Цеткин 5,7, Титова,20а, ул. Геленджикская,2-24(чет);

ул. Пельше,12-30(чет) и 9-13(нечет), Софийская,1-17(нечет);

пос. Мирный, 10,15,20,25, ул. Еременко, 124-146 (чет);

ул. Таращанцев,61,63,55,49, Депутатская,4,6,11-25 (нечет);

ул. Титова,3-19(нечет),20-40(чет), ул. Хользунова,11-29(нечет);

ул. Титова,14-32(чет),2 эт – 35д; 5 эт – 94д; 9 эт -21д; 10ти эт -1д.

На пониженном давлении:

Ул.Курильская,5,7,9;

Ул.Рыкачева,24,22;

Ул.Луговского,9 ;

ул.Вогульская,26-34, 29-39, ул.Верхоянская,37-49, ул.Аэрофлотская,40-58, 37-55, ул.Руднева,34-66, 27-53;

ул.Еланская,19-67, 22-84, ул.Нижнеамурская,2-26, 5-17;

ул.Краснодонцев,31-37, 32-38, ул.Оборонная,2-26, 1-25;

ул.Матросова,2-26, 1-27, ул.Тюлениа,2-24А, 1-25;

ул.Павелецкая,1-35, 2-30, ул.Л.Шевцовой,2-38/1, 1-45;

ул.И.Земнухов,2-48, 1-51, ул.Сахалинская,2-32, 1-35;

ул.Камчатская,2-58, 1-51, ул.Хибинская,2-38, 1-33;

ул.Колыская,2-24, 1-15, ул.Шепетовская,2-36, 1-37;

ул.Коммунаров,15-39, 16-36, ул.Таганская,1-9, 2-8;

ул.Лубянская,1-10, ул.Железноводская,1-8;

ул.Навигационная,10-16, ул.Архангельская,14-28, 1-9;

Ул.Н.Кибальчича,1а-17 – 10 дом нечет, Ул.Никопольская,17,19,21,23,25,27,29,31;

Ул.Ю.Смирнова,1-19, 2-18, Ул.Жданова,20-34, 27-41;

Ул.Ломоносова,38-50, 43-65, Ул.Типографская,42-66, 29-69;

Ул.Узловая,18-68, 19-67, Ул.Шатурская,2-48, 17-63;

Ул.Водопадная,22-66, 11-53, Ул.Муромская,14-54, 21Б-49;

Ул.Саратовская,20-30, ул.Кустанайская,59-75;

Ул.Титова,45-59.



