Экономика 04.10.2021 11:00 Новости компаний
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04.10.2021 11:00 Новости компаний
Волжский трубный завод (ВТЗ), входящий в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), освоил выпуск и успешно аттестовал в ООО «Газпром ВНИИГАЗ» высокопрочные стальные бесшовные трубы в хладостойком исполнении из хромоникельсодержащей стали типа 13CrL собственного производства.
Высокотехнологичные обсадные трубы из стали мартенситного класса групп прочности P110 и R95 с высокогерметичными резьбовыми соединениями TMK UP FMC и TMK UP PF предназначены для эксплуатации в экстремальных условиях. В частности, в холодных климатических условиях с температурой до минус 60ºС, а также на месторождениях, содержащих в добываемой продукции диоксид углерода.
Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении по связям с общественностью ОП ПАО ТМК в г. Волжский, весь технологический процесс – от выплавки стали до сдаточных испытаний – был организован в сотрудничестве со специалистами ООО «Газпром ВНИИГАЗ».
«Сегодня поступает большое количество специфических заказов с более жесткими требованиями к трубной продукции, появляются новые ограничения как по химическому составу стали, так и по различным эксплуатационным характеристикам металла. Чтобы обеспечить потребности нефтегазовой отрасли, от трубных предприятий требуются новые компетенции. В рамках сотрудничества с «Газпромом» ВТЗ разработал технологию производства собственной непрерывнолитой заготовки и труб из сталей мартенситного класса. При освоении новой продукции специалисты завода и ТМК внедрили ряд новых технических решений, которые позволили повысить производительность и снизить расходный коэффициент металла», – сказал управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков.
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