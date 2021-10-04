В Волгограде насмерть сбили пенсионерку

Происшествия 04.10.2021 11:04
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04.10.2021 11:04
Водитель «LADA KALINA» сбил пенсионерку, которая переходила дорогу в неположенном месте в Кировском районе Волгограда. Как сообщили в региональном главке МВД, днем 26-летний водитель двигался по улице Лимоновой в сторону улицы Тополевой. Напротив дома №7 при перестроении водитель сбил 86-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончалась на месте.
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