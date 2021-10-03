Общество 03.10.2021 11:59
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03.10.2021 11:59
За минувшие сутки заболели коронавирусом еще 364 жителя Волгоградской области. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в федеральном штабе. Это – рекордная цифра за все время пандемии в регионе. Также стало известно еще о 25 скончавшихся от инфекции. Всего в Волгоградской области количество жертв эпидемии приближается к трем тысячам. В этом скорбном списке уже 2858 человек.
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