Общество

В обезвоженный поселок в Волгограде приехала аварийная бригада

Общество 03.10.2021 11:07
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03.10.2021 11:07


В заполотновскую часть поселка Горьковский в Волгограде сегодня утром приехала аварийная бригада для ремонта водопровода. Между тем, жители около двухсот частных домов уже четвертый день сидят без воды. Как рассказали ИА «Высота 102» волгоградцы, вода неожиданно пропала еще в четверг, почему это произошло, никто не знает. Однако ни подвоза воды, ни аварийной бригады жители поселка в течение этих трех дней так и не увидели. Накануне отчаявшиеся люди решили сброситься и нанять за свои деньги рабочих  для ремонта водопровода. Ранее в ООО «Концессии водоснабжения» поясняли, что часть трубопровода в поселке является частной. Однако среди обезвоженных домов есть и абоненты компании. 

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