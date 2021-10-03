В СУ СК рассказали подробности гибели матери и сына в сгоревшей квартире в Волгограде





СУ СК по Волгоградское области проводит проверку по факту гибели двух человек в Центральном районе Волгограда. Напомним, как сообщало ИА «Высота 102», сегодня ночью в ходе тушения пожара, вспыхнувшего в одной из квартир дома, расположенного на улице Глазкова, было обнаружено тело 57-летнего мужчины. Его 78-летняя мать спустя непродолжительное время скончалась в машине скорой медицинской помощи, вероятнее всего, от отравления продуктами горения.

По предварительным данным, первыми задымление почувствовали соседи, которые незамедлительно вызвали на место происшествия спасательную службу. Сотрудникам МЧС удалось извлечь из горящей квартиры пожилую женщину и передать её медикам. Несмотря на старания врачей, пенсионерка скончалась. В ходе тушения пожара в спальной комнате жилища был обнаружен 57-летний мужчина. Тела погибших в настоящее время направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

Специалисты предполагают, что причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.

Также, напомним, накануне еще один человек погиб в пожаре в селе Соломатино в Камышине.



