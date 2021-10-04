Расследования

Волгоградца осудили за содержимое найденной 9 лет назад коробки

Расследования 04.10.2021 08:34
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04.10.2021 08:34


К шести месяцам лишения свободы условно приговорен житель Волгограда за содержимое коробки, которую он нашел 9 лет назад в пойме реки Царица. Как сообщает ИА «Высота 102», приговором Ворошиловского районного суда мужчина признан виновным в незаконном хранении боеприпасов. 
По данным следствия, в пластиковой коробке светло-синего цвета, которую подсудимый нашел весной 2012 года, было 29 патронов. Он не сдал боеприпасы, а принес их домой, где хранил все это время.
Согласно заключению эксперта, 17 предметов являются промышленно изготовленными длинными винтовочными патронами кольцевого воспламенения калибра 5,6 мм. Они относятся к категории боеприпасов, пригодных для стрельбы из гражданского нарезного спортивно-охотничьего огнестрельного оружия (винтовки ТОЗ-8, ТОЗ-8М, карабины ТОЗ-11, ТОЗ-16, ТОЗ-17 и др.). Мужчина полностью признал вину.
По его ходатайству уголовное дело рассматривалось в особом порядке, т.е без проведения судебного разбирательства.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке.

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