Волгоградца осудили за содержимое найденной 9 лет назад коробки





К шести месяцам лишения свободы условно приговорен житель Волгограда за содержимое коробки, которую он нашел 9 лет назад в пойме реки Царица. Как сообщает ИА «Высота 102», приговором Ворошиловского районного суда мужчина признан виновным в незаконном хранении боеприпасов.

По данным следствия, в пластиковой коробке светло-синего цвета, которую подсудимый нашел весной 2012 года, было 29 патронов. Он не сдал боеприпасы, а принес их домой, где хранил все это время.

Согласно заключению эксперта, 17 предметов являются промышленно изготовленными длинными винтовочными патронами кольцевого воспламенения калибра 5,6 мм. Они относятся к категории боеприпасов, пригодных для стрельбы из гражданского нарезного спортивно-охотничьего огнестрельного оружия (винтовки ТОЗ-8, ТОЗ-8М, карабины ТОЗ-11, ТОЗ-16, ТОЗ-17 и др.). Мужчина полностью признал вину.

По его ходатайству уголовное дело рассматривалось в особом порядке, т.е без проведения судебного разбирательства.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке.