Новый день принес печальные вести о коронавирусе в Волгоградской области





В Волгоградской области не могут справиться с распространением коронавируса. Ситуация усугубляется с каждым днем. Об этом, сообщает ИА "Высота 102", свидетельствуют новые данные суточной статистики. Так, за прошедшие сутки в регионе диагноз COVID'-19 подтвердился еще у 360 человек. Хуже цифр в регионе еще не было. Ситуация со смертностью в Волгоградской области также является катастрофической. Так, только за один день в регионе умерли от инфекции 24 человека. Количество жертв коронавируса увеличивается ежесуточно. Уже 2833 человека не пережили COVID-19.



