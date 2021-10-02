Общество

Один из старейших ДК в Волгоградской области отремонтируют за 20 миллионов

Общество 02.10.2021 10:53
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02.10.2021 10:53


Дом культуры во Фролово, построенный в 1935 году, отремонтируют за 20 млн рублей по нацпроекту «Культура». В здании, которому в этом году исполнилось 86 лет, уже заменили кровлю, сейчас строители занимаются фасадом и внутренними работами, сообщили ИА "Высота 102" в администрации Волгоградской области.
Один из старейших ДК в регионе нуждается в полной замене инженерных сетей, в том числе отопления, и установке пожарной сигнализации. Большой ремонт проведут в зрительном зале, где также установят новое звуковое и световое оборудование и экран.
Средства из бюджета Волгоградской области направлены по итогам конкурса по развитию муниципальных ДК, в котором фроловский дом культуры стал одним из 10-ти победителей. Остальные девять отобранных конкурсной комиссией ДК находятся в Алексеевском, Еланском, Городищенском, Жирновском, Николаевском, Новониколаевском, Октябрьском, Серафимовичском и Суровикинском районах. В 2019 году, когда программа по развитию ДК была только запущена, были отремонтированы семь ДК, в прошлом году – еще восемь. На каждый из них власти потратили по 20 млн рублей.

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