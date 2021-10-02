



Дом культуры во Фролово, построенный в 1935 году, отремонтируют за 20 млн рублей по нацпроекту «Культура». В здании, которому в этом году исполнилось 86 лет, уже заменили кровлю, сейчас строители занимаются фасадом и внутренними работами, сообщили ИА "Высота 102" в администрации Волгоградской области.

Один из старейших ДК в регионе нуждается в полной замене инженерных сетей, в том числе отопления, и установке пожарной сигнализации. Большой ремонт проведут в зрительном зале, где также установят новое звуковое и световое оборудование и экран.