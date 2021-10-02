Расследования

В Волгоградской области судят коммунальщика за завышенные счета за отопление

Расследования 02.10.2021 09:46
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02.10.2021 09:46



Сотрудники дознания Отделения МВД России по Клетскому району окончили расследование уголовного дела в отношении сотрудника предприятия коммунального хозяйства, незаконно завысившего нормы потребления тепла юридическим лицам. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, 52-летний житель станицы Клетской занимал должность экономиста одного из предприятий коммунального хозяйства. Зная, что с марта 2020 года отрасль теплоснабжения, ранее входившая в состав их компании и являвшаяся наиболее доходной, реорганизуется в отдельную правовую структуру, решил до отделения указанного сегмента увеличить прибыль для своей организации незаконным способом.
В декабре 2019 года, при заключении ежегодных контрактов на поставку тепловой энергии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на 2020 год, в ручном режиме, мужчина  самовольно внёс недостоверные сведения в расчетную часть документов, где указал завышенный поставляемый ресурс гигакалорий тепла. В связи с этим, в течение двух месяцев семнадцать различных организаций, включая музеи и школы, производили оплату теплоносителя, в два раза больше получаемого тепла.
В ходе проведения ревизии и проведенной прокурорской проверки в текстах договоров поставок теплоносителя, были обнаружены факты искажения расчётов потребления клиентами теплоэнергии, не соответствующие возможностям предприятия коммунального хозяйства по её предоставлению. Общая сумма ущерба, причиненного юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, составила свыше 342 тысяч рублей.
Дознавателями Отделения МВД России по Клетскому району в отношении экономиста данного предприятия было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 165 УК РФ – «Причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершенное в крупном размере».
Обвиняемый свою вину в содеянном признал, пояснив, что целью совершенного им деяния явилось желание уменьшить задолженность предприятия, где он работал, перед поставщиками энергоресурсов.
После сбора всех необходимых доказательств уголовное дело направлено в суд Клетского района Волгоградской области для рассмотрения.

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