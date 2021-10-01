Расследования 01.10.2021 18:06
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01.10.2021 18:06
Следователи СУ СКР по Волгоградской области проводят процессуальную проверку после распространения в интернете видеоролика, где подросток рассказывает об изнасиловании в приемной семье. «Так как речь идет о возможном преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, информация о ее ходе не разглашается», – сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Рудник.
На видео мальчик подробно рассказывает о том, что над ним надругался старший брат из приемной семьи. На опубликованные кадры обратили внимание не только в правоохранительных органах, но и общественники. «Принято решение, что на время проведения проверки ребёнок будет находиться в социально-реабилитационном центре, согласие опекуна получено. Я взяла ситуацию на контроль, – прокомментировала уполномоченный по правам ребёнка в Волгоградской области Нина Болдырева. – Информация о семье передана в правоохранительные органы».
В региональном комитете социальной защиты населения заявили, что проводится работа по выяснению всех обстоятельств. Этим занимаются профильные комитеты Волгоградской области, органы опеки и попечительства, детский психиатр Лариса Раевская. «Органы опеки находятся на постоянной связи с опекуном ребёнка. Все мероприятия организованы исключительно в интересах ребенка в рамках действующего законодательства», – прокомментировали в облкомсоцзащиты.
В пресс-службе обладминистрации добавили, что заявивший об изнасиловании мальчик лежал в одном из медицинских учреждений Волгоградской области две недели назад. Помимо него в палате находились ещё три пациента, двое из которых — с мамами.
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