



Следователи СУ СКР по Волгоградской области проводят процессуальную проверку после распространения в интернете видеоролика, где подросток рассказывает об изнасиловании в приемной семье. «Так как речь идет о возможном преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, информация о ее ходе не разглашается», – сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Рудник.

На видео мальчик подробно рассказывает о том, что над ним надругался старший брат из приемной семьи. На опубликованные кадры обратили внимание не только в правоохранительных органах, но и общественники. «Принято решение, что на время проведения проверки ребёнок будет находиться в социально-реабилитационном центре, согласие опекуна получено. Я взяла ситуацию на контроль, – прокомментировала уполномоченный по правам ребёнка в Волгоградской области Нина Болдырева. – Информация о семье передана в правоохранительные органы».

В региональном комитете социальной защиты населения заявили, что проводится работа по выяснению всех обстоятельств. Этим занимаются профильные комитеты Волгоградской области, органы опеки и попечительства, детский психиатр Лариса Раевская. «Органы опеки находятся на постоянной связи с опекуном ребёнка. Все мероприятия организованы исключительно в интересах ребенка в рамках действующего законодательства», – прокомментировали в облкомсоцзащиты.

В пресс-службе обладминистрации добавили, что заявивший об изнасиловании мальчик лежал в одном из медицинских учреждений Волгоградской области две недели назад. Помимо него в палате находились ещё три пациента, двое из которых — с мамами.