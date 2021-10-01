



Сегодня в Москве состоялась рабочая встреча генерального директора ПАО «Россети» Андрея Рюмина и губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, на которой рассмотрены ключевые вопросы развития сетевого комплекса региона. В планах Группы «Россети» до конца 2024 года – ввод около 2 ГВА новой трансформаторной мощности и 700 км линий электропередачи.

«Волгоградская область занимает важнейшее транзитное положение на стыке юга с Приволжьем, входит в международные транспортные маршруты. Один из центральных проектов Группы «Россети»– реконструкция подстанции 220 кВ «Гумрак» – позволит повысить надежность электроснабжения аэропорта Волгограда и четырех крупных районов города. Также уделяем большое внимание проектам «зеленой» энергетики. В этом году подключили к сетями солнечную электростанцию «Медведица», сейчас завершаем создание схем выдачи мощности первых ветропарков области – Котовской и Новоалексеевской ВЭС», – сказал Андрей Рюмин.

Кроме того, до 2024 года будет проведена реконструкция подстанции 220 кВ «Заливская» и отходящей от нее ЛЭП протяженностью 130 км. Вдоль трассы действующего транзита будет построена новая линия с применением высоконадежных многогранных стальных опор отечественного производства. На самой подстанции «Заливская» энергетики модернизируют коммутационное оборудование 220 кВ, установятмикропроцессорные терминалы релейной защиты, новейшую систему плавки гололеда.Этот проект укрепит связь Волгоградской и Ростовской энергосистем, повысит надежность электроснабжения предприятия Группы «ЕвроХим», которое разрабатывает крупнейшее в России месторождений калийных солей

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Также на встрече обсуждались актуальные задачи, включая завершение подготовки к предстоящему осенне-зимнему сезону максимальных нагрузок. В 2021 году общий объем финансирования ремонтных программ Группы «Россети» в Волгоградской области составил 865 млн рублей (плюс 3,5% к уровню 2020 года). К 1 октября основные мероприятия завершены. Проведен ремонт около 700 км ЛЭП, 1,4 тыс. единиц подстанционного оборудования, почти 600 трансформаторных подстанций.



