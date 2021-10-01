



Школьники и студенты в возрасте от 14 до 22 лет за месяц приобрели почти 10 тысяч билетов в учреждения культуры Волгоградской области по «Пушкинской карте». Билеты на свои мероприятия по этой карте в регионе предлагают 23 музея, театра, галереи и филармонии, сообщили в пресс-службе администрации Волгоградской области.

В сентябре к федеральной программе продвижения культурного досуга молодежи присоединился музей краеведения «Земля-Космос» Николаевского района. Другие учреждения работают по «Пушкинской карте» с 1 сентября и регулярно проводят мероприятия для привлечения и поощрения подростков и молодых людей. Так, в Волгоградской филармонии после посещения трех концертов по карте подарят пригласительный на две персоны на любое мероприятие при наличии свободных мест. Музей-заповедник «Старая Сарепта» дарит гид с подробной фотоинструкцией для экслюзивных фотографий из Сарепты всем держателям «Пушкинской карты», купившим билет в музей.

«Пушкинскую карту» могут оформить через Госуслуги школьники и студенты в возрасте от 14 до 22 лет, чтобы бесплатно посещать учреждения культуры. Программа запущена с 1 сентября 2021 года. На карту государство перечисляет в этом году 3 тысячи рублей, с 1 января карты будут пополнены на 5 тысяч рублей. Потратить эти средства можно исключительно на билеты в театры, музеи, концертные залы, филармонии, галереи.