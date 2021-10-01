Экономика

Региональный оператор «Ситиматик-Волгоград»: уклониться от соблюдения закона не получится

Экономика 01.10.2021 14:52 Новости компаний
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01.10.2021 14:52 Новости компаний

Специалисты Волгоградского регионального оператора проанализировали динамику заключения договоров на вывоз мусора среди юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.  По сравнению с аналогичным периодом прошлого года во втором полугодии 2021-го почти вдвое увеличилось количество ответственных юридических лиц, заключивших договор с регоператором. Однако по-прежнему остаются уклонисты, нарушающие законодательство по обращению с твердыми коммунальными отходами. 
В общей сложности в Волгоградской области остаются сотни юрлиц, которые не торопятся заключать договор с региональным оператором «Ситиматик-Волгоград». Одни продолжают вывозить мусор в лесополосу, другие складируют в контейнеры для населения или прибегают к услугам нелегальных мусоровывозящих компаний, которые не несут никакой ответственности за свои действия. Региональный оператор вынужден предостеречь представителей бизнеса от подобных ошибок, в ином случае юридические лица получат от органов прокурорского надзора представления о недопущении нарушения требований закона.
«Мы непрерывно проводим разъяснительную работу среди абонентов. Сначала недисциплинированным юридическим лицам поступают звонки от специалистов регоператора, после приходят уведомления с информацией о необходимости заключения договора. К сожалению, не все бизнесмены готовы сотрудничать с региональным оператором на этих этапах. Поэтому следующий, и, пожалуй, самый эффективный шаг – направление информации в контрольно-надзорные органы, инициируя тем самым проверки по месту локации потенциальных нарушителей. И эти действия дают результат. Только с начала этого года из 125 хозяйствующих субъектов, по отношению к которым инициирована проверка, уже 23 заключили договоры, по остальным проводится работа. Уклониться от соблюдения закона не получится!» – рассказала директор по сбытовым расчетам и коммуникациям с абонентами ООО «Ситиматик-Волгоград» Гульнара Мушекенова. 
Все юридические лица и предприниматели с 1 января 2019 г. обязаны заключить договор на вывоз твердых коммунальных отходов исключительно с региональным оператором. Отсутствие заявки от хозяйствующего субъекта нисколько не освобождает его от ответственности по оплате полученных коммунальных услуг. В итоге сумма задолженности некоторых уклонистов копится уже больше 2-х лет и может быть в любой момент взыскана с них через суд в принудительном порядке
Региональный оператор рекомендует не доводить ситуацию до крайности и добровольно заключить письменный договор на обращение с ТКО. Для этого созданы оптимальные и комфортные условия. Заявку можно подать дистанционно на официальном сайте 34.citymatic.ru в разделе «Обратная связь», по электронной почте info@uo34.ru или почтой России по адресу: 400066, г. Волгоград, ул. Новороссийская, д.5. Дополнительная информация по телефону контактного центра регионального оператора 8 (8442) 23-23-23.

Справка: Только выбранный на конкурсной основе региональный оператор – компания «Ситиматик-Волгоград» - с 1 января 2019 г. имеет право вывозить ТКО и делает это законно, в полном соответствии с утвержденной территориальной схемой в Волгоградской области. Никакие иные компании-перевозчики таким правом не обладают, и привлечение их к вывозу ТКО – прямое нарушение федерального природоохранного законодательства. Такое сотрудничество может повлечь судебные разбирательства, административные штрафы до 250 000 рублей и приостановку деятельности предприятия.

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