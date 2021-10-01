Общество

Депутаты Волгоградской области закупили фирменные маски

Общество 01.10.2021 13:04
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01.10.2021 13:04


Депутаты Волгоградской облдумы нашли поставщика фирменных масок. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, на электронный аукцион на поставку сувенирной продукции для обеспечения мероприятий, проводимых регпарламентом, была подана одна заявка. Маски в областную думу поставит Л.М.Сафронова. На закупке этого товара бюджет сэкономит около 200 рублей: начальная стоимость контракта составляла 35040 рублей, а победитель аукциона изготовит требуемые маски за 34864 рубля.
Напомним, областной думе понадобились 240 масок синего цвета, изготовленных из неопрена. На маски также должны быть нанесены надписи по указанию заказчика. Каждая маска обошлась бюджету примерно в 145 рублей за штуку. 

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