В квартире волгоградского пенсионера нашли гранаты и огнестрел

До 15 лет лишения свободы грозит 69-летнему пенсионеру из Волгограда, в квартире которого полицейские обнаружили целый арсенал оружия. Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за незаконное приобретение, передачу, хранение, перевозку, пересылку или ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему.

В ходе обыска со служебными собаками были найдены три ручные гранаты, одна из которых оказалась самодельной, и почти 200 патронов различного калибра. Также сотрудники обнаружили обрез охотничьего ружья.