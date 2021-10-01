В квартире волгоградского пенсионера нашли гранаты и огнестрел

Расследования 01.10.2021 11:41
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01.10.2021 11:41
До 15 лет лишения свободы грозит 69-летнему пенсионеру из Волгограда, в квартире которого полицейские обнаружили целый арсенал оружия. Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за незаконное приобретение, передачу, хранение, перевозку, пересылку или ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему.
В ходе обыска со служебными собаками были найдены три ручные гранаты, одна из которых оказалась самодельной, и почти 200 патронов различного калибра. Также сотрудники обнаружили обрез охотничьего ружья.
На допросе пожилой житель Красноармейского района заявил, что оружие и боеприпасы он собирал на протяжении нескольких лет исключительно для хранения в личной коллекции. Тем не менее, специалисты экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Волгоградской области подтвердили, что оружие и боеприпасы пригодны для производства выстрелов и взрывов.
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