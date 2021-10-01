Машина повисла на столбе в Волгограде

Происшествия 01.10.2021 10:16
0
01.10.2021 10:16
Автомобиль «ВАЗ-2115» повис на столбе в результате ДТП в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, машина под управлением 40-летнего водителя двигалась в 18:45 из поселка Гумрак по шоссе Авиаторов в сторону улицы Ангарской. В какой-то момент мужчина не справился с управлением, в результате машина врезалась в световую опору напротив дома №25 по шоссе Авиаторов. Из-за сильного удара столб вошел в бампер - «пятнашка» буквально повисла на нем. Водитель получил травмы и был госпитализирован.
Реклама
Волгоградцы опоздали в аэропорт из-за застрявшего грузового поезда30.09.2021 19:16
Происшествия 30.09.2021 19:16
Из храма под Волгоградом похитили драгоценности30.09.2021 16:41
Происшествия 30.09.2021 16:41
Вандалы сорвали подвесные качели в обновленном парке Волгограда30.09.2021 15:25
Происшествия 30.09.2021 15:25
Пожилую миллионершу из Волгограда разорил лжеброкер30.09.2021 12:23
Происшествия 30.09.2021 12:23
"Жигули" с одурманенным водителем протаранили фасад магазина в Волгограде30.09.2021 10:39
Происшествия 30.09.2021 10:39
Сломавшийся «товарняк» оставил жителей Волгограда и Волжского без электрички30.09.2021 07:54
Происшествия 30.09.2021 07:54
Два человека погибли в ДТП с пожаром на федеральной трассе под Волгоградом29.09.2021 22:17
Происшествия 29.09.2021 22:17
Подземную плантацию конопли обнаружили под Волгоградом29.09.2021 12:59
Происшествия 29.09.2021 12:59
Волгоградская пенсионерка прошла «ритуал» и лишилась 200 тыс рублей29.09.2021 11:48
Происшествия 29.09.2021 11:48
Под Волгоградом задержали скрывшегося после смертельного ДТП водителя29.09.2021 10:28
Происшествия 29.09.2021 10:28
Пассажирский поезд столкнулся с КАМАЗом в Волгоградской области28.09.2021 22:00
Происшествия 28.09.2021 22:00
В Волгоградской области выявили новый очаг бешенства28.09.2021 16:20
Происшествия 28.09.2021 16:20
В Волгограде горят аварийные дома послевоенной постройки28.09.2021 10:14
Происшествия 28.09.2021 10:14
Женщина и ребенок пострадали из-за неуступчивого водителя под Волгоградом28.09.2021 09:39
Происшествия 28.09.2021 09:39
В Волгоградской области в опрокинувшейся иномарке погиб водитель27.09.2021 17:37
Происшествия 27.09.2021 17:37
Реклама