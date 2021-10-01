Цены на бензин в Волгоградской области заморозились

Общество 01.10.2021 07:58
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01.10.2021 07:58
В Волгоградской области за минувшую неделю цены на бензин и дизтопливо не изменились ни на копейку. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате, так, стоимость бензина марки АИ-92 составляет 45,60 рублей за литр, АИ-95 - 51,33 рубля за литр, АИ-95 – 55,31 рубля за литр. Цена на дизтопливо также осталась на прежнем уровне – 49,23 рубля.
Между тем, напомним, с начала года цены на бензин в Волгоградской области выросли в среднем почти на 2 рубля. Также резко поднялась стоимость газового топлива.
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