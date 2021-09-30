Банк «Открытие» запустил в банкоматах оплату по QR-кодам

Экономика 30.09.2021 20:24 Новости компаний
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30.09.2021 20:24 Новости компаний
Оплата квитанций за государственные и коммунальные услуги по QR-кодам стала доступна в банкоматах банка «Открытие». Проект реализован на основе решения «eKassir ATM Web Host».
Клиенту достаточно авторизоваться по карте в банкомате, в меню выбрать оплату необходимых доступных услуг по QR и поднести напечатанный на квитанции код к считывателю. Оплата по QR-коду доступна также для расчетов с использованием наличных денежных средств.
Система просканирует содержащиеся в QR-коде данные и выведет на экран банкомата список доступных для оплаты услуг, из которых клиент выберет нужную. Вводить платежные реквизиты вручную не надо: они автоматически будут подставлены в форму оплаты на основе считанных данных QR-кода. Клиенту потребуется ввести только сумму платежа и подтвердить операцию. После оплаты банкомат распечатает чек. Если QR-код не распознан или в нем не закодирована необходимая услуга, клиент может внести недостающие реквизиты вручную.
Оплачивая доступные государственные или коммунальные услуги по QR-коду в банкомате, клиенты избегают очередей в кассу и экономят время, а банк – уменьшает нагрузку на кассиров отделения.
«eKassir ATM Web Host» – это решение для расширения функциональности и реализации современного интерфейса на АТМ, не требующее замены управляющего ПО на устройстве. Решение работает на банкоматах производства NCR, Diebold Nixdorf, OKI, Hyosung, GRG и поддерживается в управляющем ПО всех ведущих вендоров.
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