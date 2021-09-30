В центре Волгограда перекроют движение на пять дней из-за ремонта теплотрассы

Общество 30.09.2021 15:40
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30.09.2021 15:40
В Центральном районе Волгограда на улице Краснознаменской в границах улиц Мира и Глубокоовражной будет приостановлено движение из-за работ на теплотрассе. Как сообщили ИА «Высота 102» в ООО «Концессии теплоснабжения», поскольку для производства работ будет задействована крупногабаритная спецтехника, с 10-00 часов 1 октября и до 12-00 часов 5 октября движение транспорта на указанном участке будет временно приостановлено. При этом троллейбусы маршрута №12 будут работать в изменённых границах – от Спартановки до ост. «Памятник Североморцам». Трамвайные маршруты продолжат работу без изменений.
Бригадам предстоит заменить заключительный фрагмент сети диаметром 300 мм по ул. Краснознаменской. В общей сложности компания обновила уже порядка 270 метров трубопровода.
Проводимые мероприятия не отразятся на сроках запуска отопительного сезона, заверили в «Концессиях теплоснабжения». Замена теплосети повысит надёжность теплоснабжения и обеспечит стабильную подачу ресурса во время осенне-зимнего периода не только в многоквартирных домах, но и на близлежащих социальных объектах, заверили в компании.
Для информирования горожан установлены соответствующие информационные щиты и дорожные знаки. Водителей просят с пониманием отнестись к проводимым работам и заранее планировать поездки в границах Центрального района Волгограда. Объезд участка проведения работ возможен по ул. Мира, Володарского, Глубокоовражной, пр. им. Ленина.
Разрешение на производство работ на этом участке было выдано при условии, что подрядная организация после окончания восстановит дорожное полотно. Такой подход с обязательным восстановлением целостности покрытия (плиточного или асфальтобетонного) применяется при производстве земляных работ на всех городских территориях.
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