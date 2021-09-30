Капитал Медстрах напоминает о необходимости вакцинации от коронавирусной инфекции

Здравоохранение 30.09.2021 13:55
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30.09.2021 13:55
Заболеваемость коронавирусной инфекцией продолжает оставаться на высоком уровне. Единственный способ обезопасить себя и своих близких от болезни, которая может унести жизнь или надолго ухудшить состояние здоровья, – это вакцинация. Подробная информация о всех вакцинах и принципах их действия на сайте СТОПКОРОНАВИРУС.РФ .
Российские вакцины против коронавируса
Спутник V («Гам-КОВИД-Вак»), разработчик НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи
Принцип действия. На основе аденовируса и гена белка SARS-CoV-2. Вирус доставляет в клетку генетический материал, но не может размножаться и вызвать заболевание. После введения организм начинает вырабатывать антитела.
Как вводится. Двукратно, с интервалом в 3 недели.
Устойчивый иммунитет. Формируется через 21 день после второй вакцинации.
«ЭпиВакКорона», разработчик ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор»
Принцип действия. На основе пептидов – фрагментов белка S SARS-CoV-2. Пептиды закреплены на белке-носителе, который вместе с гидроксидом алюминия помогает усилить иммунный ответ. После введения в организм стимулирует выработку антител.
Как вводится. Двукратно, с интервалом в 2-3 недели.
Устойчивый иммунитет. Формируется через 30 дней после второй вакцинации.
«Кови-Вак», разработчик НИИ им. М.П. Чумакова.
Принцип действия. На основе инактивированного вируса. Вместе с ним и вспомогательным веществом, гидроксидом алюминия, в организме запускается иммунный ответ.
Как вводится. Двукратно, с интервалом в 2 недели.
Устойчивый иммунитет. Формируется на 14 день после второй вакцинации.
Сколько держится иммунитет?
На данный момент иммунитет подтвержден в интервале 5-7 месяцев. Прогнозный иммунитет – как минимум год, но точные данные покажут дальнейшие наблюдения за привитыми и переболевшими.
Возможные побочные явления
- Кратковременное повышение температуры
- Головная боль
- Слабость
- Боль в мышцах и суставах
- Заложенность носа
- Першение в горле
- Сыпь
- Аллергические реакции
Заразиться COVID-19 непосредственно от вакцинации невозможно. Все вакцины являются профилактическими, т.е. защищают от заболевания.
Где можно вакцинироваться
Вакцина поставляется в медицинские организации всех субъектов Российской Федерации. Список медицинских организаций, в которых можно сделать прививку, можно уточнить на сайте регионального министерства здравоохранения. Вы можете записаться через портал госуслуг.
На вакцинацию возьмите паспорт, полис ОМC и СНИЛС (необходим для получения электронного сертификата на Госуслугах).
Перед прививкой
- Осмотр врача с измерением температуры
- Сбор сведений о контактах с инфицированными
- Измерение уровня кислорода в крови и осмотр врача
- Информирование о возможных реакциях
- Заполнение информированного добровольного согласия
После прививки в течение 3 дней рекомендуется:
- Не посещать сауну/баню
- При повышении температуры можно принять противовоспалительные препараты
- Избегать чрезмерных физических нагрузок
- Не принимать алкоголь
- При покраснении, отечности, болезненности места вакцинации можно принять антигистаминные средства
Есть ли противопоказания
С учетом имеющихся у вакцины противопоказаний перед применением необходимо обследование врача. Противопоказаниями к вакцинации являются:
- беременность и период грудного вскармливания;
- возраст до 18 лет;
- гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины (гидроокиси алюминия и др) или вакцине, содержащей аналогичные компоненты;
- тяжелые аллергические реакции в анамнезе;
- острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний – вакцинацию проводят через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии. При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ - вакцинацию проводят после нормализации температуры.
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