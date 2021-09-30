Пожилую миллионершу из Волгограда разорил лжеброкер

Происшествия 30.09.2021 12:23
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30.09.2021 12:23
Волгоградскую пенсионерку, которой удалось накопить более миллиона рублей, обманул брокер-самозванец. Как сообщили ИА "Высота 102" в городом УМВД России, жительница Краснооктябрьского района Волгограда решила воспользоваться услугами брокерской фирмы, чтобы увеличить свой денежный капитал. После телефонных разговоров с неизвестными, которые представлялись ей аналитиками фондовых рынков, женщина перевела им на различные расчетные счета 1 миллион 394 тысячи рублей, но возврата удвоенной суммы денег так и не дождалась.
С заявлением о мошенничестве потерпевшая обратилась в полицию. Злоумышленников ищут.
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