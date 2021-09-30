



В Волгоградской области за минувшие сутки от коронавируса скончались 25 человек. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на федеральный штаб по коронавирусу. Это шокирующий антирекорд в суточной статистике летальных исходов за все время пандемии в регионе. Всего в Волгоградской области жертвами коронавируса стали уже 2787 человек. При этом количество ежедневно умирающих жителей региона от COVID-19 увеличивается все последние дни.

В то же время растет и заболеваемость коронавирусом. За минувшие сутки такой диагноз был поставлен 359 жителям.



