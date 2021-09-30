Общество

Фотовыставка «ПривЖД с высоты птичьего полёта» представлена на железнодорожном вокзале Волгограда

Общество 30.09.2021 10:01
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30.09.2021 10:01


По случаю Дня компании ОАО «РЖД» и 150-летия ПривЖД на железнодорожном вокзале Волгограда организована фотовыставка «Приволжская железная дорога с высоты птичьего полёта». Как сообщает ИА «Высота 102», на специальных стендах представлены фотографии подвижного состава и различных объектов магистрали, сделанные при помощи квадрокоптера. 
Ознакомиться с фотоработами все желающие могут до конца октября с учётом обязательного соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора.
В ПривЖД напоминают, что в связи с неблагоприятной эпидемической ситуацией Приволжская железная дорога рекомендует пассажирам использовать средства индивидуальной защиты – маски и перчатки – на объектах пассажирской инфраструктуры, а также в поездах. Берегите себя и окружающих!

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