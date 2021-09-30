



По случаю Дня компании ОАО «РЖД» и 150-летия ПривЖД на железнодорожном вокзале Волгограда организована фотовыставка «Приволжская железная дорога с высоты птичьего полёта». Как сообщает ИА «Высота 102», на специальных стендах представлены фотографии подвижного состава и различных объектов магистрали, сделанные при помощи квадрокоптера.

Ознакомиться с фотоработами все желающие могут до конца октября с учётом обязательного соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора.

В ПривЖД напоминают, что в связи с неблагоприятной эпидемической ситуацией Приволжская железная дорога рекомендует пассажирам использовать средства индивидуальной защиты – маски и перчатки – на объектах пассажирской инфраструктуры, а также в поездах. Берегите себя и окружающих!



