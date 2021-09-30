Банк «Открытие»: 42% жителей юга хотят, чтобы их дети служили в армии





Больше половины жителей Южного федерального округа россиян положительно относятся к армии, а 42% хотят, чтобы их сыновья отдали долг родине. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие».

Свое положительно отношение к вооруженным силам 52% опрошенных объяснили тем, что армия защищает нашу страну от внешних врагов. У 35% опрошенных нет определенного отношения к армии или оно нейтральное. Об отрицательном отношении заявили 13% респондентов.

По мнению 40% южан, армия должна быть полностью профессиональной, а служба в ней - добровольной. Лишь 15% за полностью призывную армию с обязательной службой в ней всех военнообязанных. 38% высказались в пользу гибридной армии - частично контрактной, частично призывной. 6% опрошенных выразили безразличие к тому, какой должна быть вооруженные силы.

О том, как следует распределить расходы на оборонку, мнения разделились примерно поровну. 24% жителей округа считают, что расходы на армию нужно оставлять на нынешнем уровне. Такое же количество затруднилось ответить на вопрос. 25% высказались за увеличение трат. А 27% убеждены, что финансирование следует сократить в пользу образования и медицины.

42% южан хотели бы, чтобы их дети служили в армии, потому что это долг и почетная обязанность. По мнению 32%, военная кафедра в вузе - достойная альтернатива срочной службе в армии. 26% против службы своих детей в армии, поскольку это, на их взгляд, слишком опасно.

Мнения опрошенных о возможности законного откупа от армии, существующего в некоторых странах, разделились. 33% отнеслись к этой идее отрицательно, потому что это породит коррупцию и откупиться смогут только богатые. Еще 18% не поддерживают откуп, потому что в армии должны служить все. Столько же считают легальный откуп от армии вполне возможным, поскольку все равно существует нелегальный. Еще 15% поддерживают эту идею, так считают, что в армии должны служить только профессионалы. Еще 15% отнеслись к идее откупа от армии нейтрально.





*Опрос проведен банком «Открытие» 24-28 сентября по репрезентативной выборке среди 1015 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.