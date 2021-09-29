ВТБ: переток средств населения на депозиты ускорится до конца года

Экономика 29.09.2021 19:35 Новости компаний
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29.09.2021 19:35 Новости компаний
Максим Степочкин, начальник управления «Сбережения» ВТБ:
-На рынке сбережений мы наблюдаем радикальное изменение тренда. Переток средств населения с депозитов на накопительные счета, который мы наблюдали несколько лет, фактически остановился. В августе впервые за долгое время объем счетов до востребования в рублях на рынке не только не продемонстрировал рост, но и снизился к предыдущему месяцу. Отток рублевых средств со счетов до востребования составил по системе 116,5 млрд рублей против прироста в 152,5 млрд руб. в июле. В итоге портфель рублевых средств до востребования сократился на 1,2% и на начало сентября составил 9,94 трлн рублей.
Обычно на объем средств на рублевых счетах влияет сезон отпусков и подготовка к учебному году, однако и за июнь, и за июль мы наблюдали прирост. Можно делать вывод о том, что в этот раз влияние сезонного фактора было минимальным.
По рублевым депозитам в августе на рынке зафиксирован прирост в 146,6 млрд рублей против всего лишь 6,3 млрд рублей в июле. До июля объем средств на рублевых вкладах неизменно снижался, сократившись за первые шесть месяцев года на 868 млрд рублей.
Основным фактором, повлиявшим на изменение тренда, стал рост ключевой ставки, который оказался триггером для увеличения процентных доходов по депозитам. Это привело к возобновлению интереса населения: с начала года ключевая ставка выросла на 2,5 п.п. (с 4,25% до 6,75%), ставки по вкладам пропорционально увеличились, и сейчас доходность для клиентов достигает 7-8% годовых – как, например, по вкладу «История успеха» ВТБ.
Сегодня клиенты могут с помощью безрискового инструмента получить гарантированную доходность, перекрывающую инфляцию: в условиях текущей волатильности на бирже вполне вероятна ситуация, когда доходность по вкладам обгонит не только инфляцию, но и доходность среднестатистического биржевого игрока.
Все это, безусловно, будет подогревать интерес к рынку рублевых депозитов, который при оптимистичном сценарии может вернуться к концу 2021 года на уровни начала 2020 года. При этом важным фактором, указывающим на стабилизацию рынка рублевых депозитов, является смена фокуса клиентов в части срочности сбережений: основной прирост рынка дают вклады на сроки свыше 1 года, за август мы наблюдаем прирост портфеля такой срочности на 1,5% против +0,1% за июль.
По валютным вкладам сохраняется тренд на снижение объема портфелей, при этом отток по срочным депозитам формируется за счет плановых закрытий долгосрочных продуктов, которые перетекают на краткосрочные вклады и счета до востребования. В августе отток с валютных вкладов сроком от 1 года на рынке составил 890 млн в долларовом эквиваленте, в то время как краткосрочные валютные депозиты выросли на $418 млн, а счета до востребования – на $931 млн. В целом с начала года население вернуло на счета в валютe эквивалент $1 млрд, в то время как в 2020 году отток со срочных счетов и счетов до востребования составил порядка $4,5 млрд. Вопрос по сохранению этой тенденции пока остается открытым, так как в условиях укрепления рубля и роста ставок по рублевым депозитам возможен переток средств населения из валютных на рублевые счета.
При этом мы ожидаем сохранения интереса со стороны клиентов к накопительным счетам, которые совмещают удобство активного управления своими средствами и высокую доходность. Хотя и здесь влияние роста ставок по срочным депозитам будет достаточно существенным, чтобы часть денежных средств продолжила перетекать с накопительных счетов во вклады. Банки сейчас больше используют накопительный счет как инструмент привлечения новых клиентов, устанавливая повышенную ставку на «welcome-период», а также встраивают его в систему поддержки и развития daily-banking за счет сервисов автопополнения, установления целей и введения элементов гейминга.
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