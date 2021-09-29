Экономика

ВТБ: переток средств населения на депозиты ускорится до конца года

Экономика 29.09.2021 19:35 Новости компаний
0
29.09.2021 19:35 Новости компаний


Максим Степочкин, начальник управления «Сбережения» ВТБ:
-На рынке сбережений мы наблюдаем радикальное изменение тренда. Переток средств населения с депозитов на накопительные счета, который мы наблюдали несколько лет, фактически остановился. В августе впервые за долгое время объем счетов до востребования в рублях на рынке не только не продемонстрировал рост, но и снизился к предыдущему месяцу. Отток рублевых средств со счетов до востребования составил по системе 116,5 млрд рублей против прироста в 152,5 млрд руб. в июле. В итоге портфель рублевых средств до востребования сократился на 1,2% и на начало сентября составил 9,94 трлн рублей.
Обычно на объем средств на рублевых счетах влияет сезон отпусков и подготовка к учебному году, однако и за июнь, и за июль мы наблюдали прирост. Можно делать вывод о том, что в этот раз влияние сезонного фактора было минимальным.
По рублевым депозитам в августе на рынке зафиксирован прирост в 146,6 млрд рублей против всего лишь 6,3 млрд рублей в июле. До июля объем средств на рублевых вкладах неизменно снижался, сократившись за первые шесть месяцев года на 868 млрд рублей.
Основным фактором, повлиявшим на изменение тренда, стал рост ключевой ставки, который оказался триггером для увеличения процентных доходов по депозитам. Это привело к возобновлению интереса населения: с начала года ключевая ставка выросла на 2,5 п.п. (с 4,25% до 6,75%), ставки по вкладам пропорционально увеличились, и сейчас доходность для клиентов достигает 7-8% годовых – как, например, по вкладу «История успеха» ВТБ.
Сегодня клиенты могут с помощью безрискового инструмента получить гарантированную доходность, перекрывающую инфляцию: в условиях текущей волатильности на бирже вполне вероятна ситуация, когда доходность по вкладам обгонит не только инфляцию, но и доходность среднестатистического биржевого игрока.
Все это, безусловно, будет подогревать интерес к рынку рублевых депозитов, который при оптимистичном сценарии может вернуться к концу 2021 года на уровни начала 2020 года. При этом важным фактором, указывающим на стабилизацию рынка рублевых депозитов, является смена фокуса клиентов в части срочности сбережений: основной прирост рынка дают вклады на сроки свыше 1 года, за август мы наблюдаем прирост портфеля такой срочности на 1,5% против +0,1% за июль.
По валютным вкладам сохраняется тренд на снижение объема портфелей, при этом отток по срочным депозитам формируется за счет плановых закрытий долгосрочных продуктов, которые перетекают на краткосрочные вклады и счета до востребования. В августе отток с валютных вкладов сроком от 1 года на рынке составил 890 млн в долларовом эквиваленте, в то время как краткосрочные валютные депозиты выросли на $418 млн, а счета до востребования – на $931 млн. В целом с начала года население вернуло на счета в валютe эквивалент $1 млрд, в то время как в 2020 году отток со срочных счетов и счетов до востребования составил порядка $4,5 млрд. Вопрос по сохранению этой тенденции пока остается открытым, так как в условиях укрепления рубля и роста ставок по рублевым депозитам возможен переток средств населения из валютных на рублевые счета.
При этом мы ожидаем сохранения интереса со стороны клиентов к накопительным счетам, которые совмещают удобство активного управления своими средствами и высокую доходность. Хотя и здесь влияние роста ставок по срочным депозитам будет достаточно существенным, чтобы часть денежных средств продолжила перетекать с накопительных счетов во вклады. Банки сейчас больше используют накопительный счет как инструмент привлечения новых клиентов, устанавливая повышенную ставку на «welcome-период», а также встраивают его в систему поддержки и развития daily-banking за счет сервисов автопополнения, установления целей и введения элементов гейминга.


 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Волго-Дон. Новый жилой квартал на Тулака.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Экономика
29.09.2021 15:09
Экономика 29.09.2021 15:09
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.09.2021 11:42
Экономика 29.09.2021 11:42
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.09.2021 19:36
Экономика 28.09.2021 19:36
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.09.2021 17:17
Экономика 28.09.2021 17:17
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.09.2021 17:11
Экономика 28.09.2021 17:11
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.09.2021 16:34
Экономика 28.09.2021 16:34
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.09.2021 16:21
Экономика 28.09.2021 16:21
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.09.2021 16:17
Экономика 28.09.2021 16:17
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.09.2021 13:41
Экономика 28.09.2021 13:41
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.09.2021 11:47
Экономика 28.09.2021 11:47
Комментарии

0
Далее
Экономика
28.09.2021 10:40
Экономика 28.09.2021 10:40
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.09.2021 19:57
Экономика 27.09.2021 19:57
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.09.2021 19:38
Экономика 27.09.2021 19:38
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.09.2021 18:14
Экономика 27.09.2021 18:14
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.09.2021 15:42
Экономика 27.09.2021 15:42
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

22:17
Два человека погибли в ДТП с пожаром на федеральной трассе под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
19:57
В Волгограде объявили о начале отопительного сезонаСмотреть фотографии
19:09
Назад в СССР: в центре Волгограда снимают большое киноСмотреть фотографии
17:55
Волгоградский «Ротор» вничью сыграл с «Краснодаром-2»Смотреть фотографии
15:51
В Волгоград за смерть ребенка в страшном ДТП судят его матьСмотреть фотографии
15:06
В волгоградский музыкальный театр будут пускать по QR-кодамСмотреть фотографии
14:52
В волгоградском облкомздраве отрицают связь между смертями от коронавируса и вакцинациейСмотреть фотографии
14:34
662 млн фото в Инстаграм: волгоградцы на отдыхе не теряли времени даромСмотреть фотографии
14:26
Плановую госпитализацию сократят в Волгоградской области из-за ковидаСмотреть фотографииCмотреть видео
14:02
Четвертую поликлинику в Волгограде переводят в круглосуточный режимСмотреть фотографии
13:52
Любовь, страх, скандал и снова любовь: в октябре Wink докажет, что именно она спасет мирСмотреть фотографии
13:45
В Волгоградской области две школы перевели на дистантСмотреть фотографии
12:59
Подземную плантацию конопли обнаружили под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
12:03
В Волгоградской области зафиксирован новый антирекорд по смертям от ковидаСмотреть фотографии
11:53
В Волгоградской области заведующая детским садом попалась на "мертвой душе"Смотреть фотографии
11:48
Волгоградская пенсионерка прошла «ритуал» и лишилась 200 тыс рублейСмотреть фотографии
11:33
В Волгограде объявили конкурс по поиску нового мэраСмотреть фотографии
10:28
Под Волгоградом задержали скрывшегося после смертельного ДТП водителяСмотреть фотографии
10:13
Женщина скончалась от отравления бледными поганками в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:02
ЖК Grand Avenue*: очередной дом сдан точно в срокСмотреть фотографии
09:22
Еще один город Волгоградской области входит в отопительный сезонСмотреть фотографии
09:11
В Волгоградской области в построенном по нацпроекту парке нашли дефектыСмотреть фотографии
22:00
Пассажирский поезд столкнулся с КАМАЗом в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:00
«Высота 102» присоединилась к всероссийскому проекту «Вики любит памятники 2021»Смотреть фотографии
20:07
Коммунальщики ликвидировали аварию на теплотрассе в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
17:54
«Нет сил мучиться»: неходячему волгоградцу трижды отказали в инвалидностиСмотреть фотографииCмотреть видео
17:28
В Волгоградской области агрокомпания «засеяла» землю бетонными отходамиСмотреть фотографии
17:11
На пути к «Цифровому сбыту»: волгоградские энергетики обменялись опытом с коллегами-атомщикамиСмотреть фотографии
16:20
В Волгоградской области выявили новый очаг бешенстваСмотреть фотографии
16:17
Нутрициологи России открыли для себя новинки NemolokoСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 