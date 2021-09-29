Волгоградский «Ротор» вничью сыграл с «Краснодаром-2»

Расследования 29.09.2021 17:55
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29.09.2021 17:55
Сегодня в рамках очередного тура ФНЛ волгоградский клуб сыграл с «Краснодаром-2» на выезде. Как сообщает ИА «Высота 102», начало первого тайма осталось за волгоградцами. Уже на 8-ой минуте полузащитник гостей Андреа Чуканов открыл счет в матче дальним ударом из-за пределов штрафной площадки. Через несколько минут после забитого гола «Ротор» имел шансы удвоить свое преимущество в игре. Защитник волгоградского клуба Аслан Дудин пробивал головой с близкого расстояния после подачи штрафного, но мяч пролетел над перекладиной. Через пару минут шанс отличиться был у полузащитника «Ротора» Георгия Махатадзе. Футболист мощно ударил по воротам хозяев, но голкипер смог выручить свою команду. Во второй половине тайма игра выровнялась и краснодарцы стали активнее идти в атаку. В результате в одной из них хозяева смогли сравнять счет на 39-ой минуте. С ничейным результатом команды ушли на перерыв. Во втором тайме краснодарцы имели ощутимый перевес в игре, но на табло он не отразился. Волгоградцы также не смогли еще раз пробить ворота соперника.
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