В волгоградский музыкальный театр будут пускать по QR-кодам

Общество 29.09.2021 15:06
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29.09.2021 15:06
Волгоградский музыкальный театр получил паспорт, подтверждающий коллективный иммунитет работников к новой коронавирусной инфекции. Заявку на получение статуса «зоны, свободной от COVID-19», подал также Волгоградский молодежный театр. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда.
Получение паспорта, подтверждающего коллективный иммунитет работников к новой коронавирусной инфекции, дает возможность учреждениям культуры приглашать зрителей без ограничений по заполняемости зала. Теперь при посещении спектаклей музыкального театра необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, и сертификат о прохождении вакцинации против COVID-19. Зритель также может показать отрицательный ПЦР-тест на новую коронавирусную инфекцию, полученный не ранее, чем за 72 часа до посещения учреждения, или справку о перенесенном не более шести календарных месяцев назад заболевании.
В связи с получением статуса «зоны свободной от COVID-19» и снятием ограничений по заполняемости зала театр возобновил продажу билетов на спектакли.
В настоящее время работа всех остальных муниципальных учреждений культуры организована с учетом требований Роспотребнадзора, в том числе, в билетных кассах рекомендуется оплата банковской картой, при входе в помещения посетители обязаны пройти температурный контроль, при нахождении в зале зрители должны быть в масках и т.д.
Напомним, для перехода в «зону свободную от COVID-19» организациям необходимо получить паспорт коллективного иммунитета, который подтверждает, что не менее 60% работников организации прошли вакцинацию не более 6 месяцев назад, или что не менее 80% сотрудников, прошли вакцинацию или перенесли COVID-19 не более 6 месяцев назад.
Фото сайта Волгоградского музтеатра.
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