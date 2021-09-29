В волгоградский музыкальный театр будут пускать по QR-кодам





Волгоградский музыкальный театр получил паспорт, подтверждающий коллективный иммунитет работников к новой коронавирусной инфекции. Заявку на получение статуса «зоны, свободной от COVID-19», подал также Волгоградский молодежный театр. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда.

Получение паспорта, подтверждающего коллективный иммунитет работников к новой коронавирусной инфекции, дает возможность учреждениям культуры приглашать зрителей без ограничений по заполняемости зала. Теперь при посещении спектаклей музыкального театра необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, и сертификат о прохождении вакцинации против COVID-19. Зритель также может показать отрицательный ПЦР-тест на новую коронавирусную инфекцию, полученный не ранее, чем за 72 часа до посещения учреждения, или справку о перенесенном не более шести календарных месяцев назад заболевании.

В связи с получением статуса «зоны свободной от COVID-19» и снятием ограничений по заполняемости зала театр возобновил продажу билетов на спектакли.

В настоящее время работа всех остальных муниципальных учреждений культуры организована с учетом требований Роспотребнадзора, в том числе, в билетных кассах рекомендуется оплата банковской картой, при входе в помещения посетители обязаны пройти температурный контроль, при нахождении в зале зрители должны быть в масках и т.д.

Напомним, для перехода в «зону свободную от COVID-19» организациям необходимо получить паспорт коллективного иммунитета, который подтверждает, что не менее 60% работников организации прошли вакцинацию не более 6 месяцев назад, или что не менее 80% сотрудников, прошли вакцинацию или перенесли COVID-19 не более 6 месяцев назад.

Фото сайта Волгоградского музтеатра.