662 млн фото в Инстаграм: волгоградцы на отдыхе не теряли времени даром

Телеком 29.09.2021 14:34
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29.09.2021 14:34
Билайн проанализировал активность пользователей мобильного интернета этим летом в самых популярных местах отдыха в Волгограде и Волжском. Как выяснилось, чаще всего абоненты оператора посещали сквер им. Саши Филиппова, парк «Раздолье» и набережную им. 62-й Армии. Здесь во время отдыха за лето владельцы смартфонов «накачали» трафик, эквивалентный 300 млн загруженных в Инстаграм фото.
В топ-5 любимых мест также попали ЦПКиО и Музей-заповедник «Старая Сарепта». Здесь горожане так же активно делились своими впечатлениями, делали фото, снимали видео и отправляли контент в соцсети. Как оказалось, меньше всего отвлекались на смартфон отдыхающие на пляже «Бобры» и жители Волжского, прогуливавшиеся по Французскому бульвару.
Всего, по данным внутренней аналитики Билайн, с июня по август 2021 года в девяти самых популярных локациях (в парках «Раздолье», «Юбилейный», ЦПКиО, ПКиО в Волжском, на набережной им. 62-й Армии, в сквере им. Саши Филиппова, на Французском бульваре в г. Волжский, в музее-заповеднике «Старая Сарепта» и на пляже «Бобры») абоненты сгенерили трафик, которого достаточно для загрузки в Инстаграм 662 млн фото или прослушивания 226 млн музыкальных треков.
«Все знают, как тепло волгоградцы относятся к родному городу, и мы рады, что помогаем им делиться своими эмоциями, – прокомментировал директор Волгоградского отделения Билайн Денис Долгов. – Билайн активно развивает сеть 4G и наращивает скорость мобильного интернета: по сравнению с летом прошлого года скорость интернет-доступа в регионе выросла на 70% . Это значит, что все самые важные события и приятные впечатления можно легко запечатлеть на смартфоне в режиме онлайн, сохраняя в сети лучшие моменты на память».
Интересно, что потребленный пользователями трафик этим летом оказался в 1,6 раз больше, чем в июне-августе прошлого года.
Самый большой прирост трафика за год был зафиксирован в парке культуры и отдыха «Волжский» (+132%), в музее-заповеднике «Старая Сарепта» (+84%), сквере им. Саши Филиппова (+79%) и на набережной им. 62-й Армии (62%).
* по данным внутренней аналитики ПАО «ВымпелКом»
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