В Волгоградской области две школы перевели на дистант





В Нехаевском районе Волгоградской области две школы переведены на дистант из-за вспышки ОРВИ. Как сообщили в комитете образования, науки и молодежной политики Волгоградской области, всего в регионе временно прекращены очные занятия в 168 классах и группах из-за коронавируса, еще в 98 – по ОРВИ. Напомним, если в группе или в классе выявлен хотя бы один заболевший ковидом, то обучающихся переводят на дистант. Карантин объявляется, если количество заболевших ОРВИ в коллективе превышает 20%.

Между тем, по данным облкомздрава, в регионе сегодня наблюдается рост количества заболевших коронавирусом среди детей. Так, за минувшие сутки этот диагноз был поставлен 87 несовершеннолетним. По словам зампредседателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимова, так, в детской больнице №8 в Волгограде, где лечатся пациенты с коронавирусом, практически не осталось свободных коек. Такого роста заболеваемости среди детей, по словам Николай Алимова, не наблюдалось в предыдущие волны.