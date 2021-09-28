Коммунальщики ликвидировали аварию на теплотрассе в центре Волгограда

Общество 28.09.2021 20:07
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28.09.2021 20:07
Бригады «Концессий теплоснабжения» устранили течь на теплотрассе на пересечении улицы Советской и Аллеи Героев в центре Волгограда. Специалисты заменили 3 метра трубопровода диаметром 500 мм, сообщили ИА «Высота 102» в ресурсоснабжающей компании.
Подачу горячей воды в близлежащие дома и социальные объекты не приостанавливали на время ремонтных работ – потребителей оперативно переключили по резервной схеме. В ближайшее время на улице Советской уложат новый асфальт и восстановят благоустройство.
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