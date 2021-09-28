На пути к «Цифровому сбыту»: волгоградские энергетики обменялись опытом с коллегами-атомщиками





Специалисты ПАО «Волгоградэнергосбыт» сверили позиции с коллегами на пути построения модели «Цифрового сбыта» и дальнейшей цифровизациивсех бизнес-процессов. Делегация волгоградских энергетиков посетила с визитом АО «АтомЭнергоСбыт» – одну из крупнейших энергосбытовых компаний, выполняющих функции гарантирующего поставщика в четырех регионах России, с целью обмена опытом.

Клиентами АО «АтомЭнергоСбыт» являются более 50 тысяч юридических лиц и 2 миллиона домохозяйств. Компания входит в структуру управления Концерна Росэнергоатом, ориентируется на традиции этой «корпорации знаний» и реализует переход на современную концепцию «Цифрового сбыта». Сотрудники двух компаний обсудили как общие подходы к цифровой трансформации бизнес-процессов, так и отдельные нюансы применения новых технологий в сбытовой деятельности.

Также состоялся обмен опытом по подходам к решению общих для всех сбытовиков задач: по работе с проблемными категориями потребителей, в частности, в претензионно-исковой сфере, с органами власти на местах, продвижение цифровых сервисов для абонентов. Сейчас, например, в Волгограде продвигают перевод абонентов на электронную квитанцию для экономии времени потребителей и сбытовиков, работают над повышением доли обращений через онлайн-сервисы. С этой точки зрения польза от обмена опыта была взаимной.

«Сегодня цифровизация – это наиболее современный поход к повышению эффективности компании, – отметили в пресс-службе «Волгоградэнергосбыта». – При этом она открывает бесконечные возможности в развитии клиентоориентированности. Мы активно развиваем онлайн-сервисы: сегодня жители Волгоградской области могут обратиться к нам через сайт, без посещения офиса, практически по любому вопросу. А для того, чтобы сделать наш сервис более совершенным, внимательно изучаем все новое, что реализуется у коллег в других регионах, внедряем лучшие практики. Благодарим руководство и сотрудников АО «АтомЭнергоСбыт» за плодотворное сотрудничество».