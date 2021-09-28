Экономика

«Открытие Брокер» и УК «Открытие» продолжат работу под обновленным брендом «Открытие Инвестиции»

Экономика 28.09.2021 16:34 Новости компаний
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28.09.2021 16:34 Новости компаний


«Открытие Брокер» и УК «Открытие» (входят в группу банка «Открытие») объединили продукты и решения брокера и управляющей компании на общей 
онлайн-витрине под брендом «Открытие Инвестиции». Синергия компетенций, ресурсов, инфраструктуры и разработок компаний в рамках единого пространства позволит обеспечить широкий спектр финансовых предложений для всех категорий инвесторов.
Бренд «Открытие Инвестиции» был запущен в конце 2019 года в рамках фабрики инвестиционных продуктов на базе банка «Открытие», «Открытие Брокер» и управляющей компании «Открытие». Реализация проекта позволила отработать процессы взаимодействия между компаниями и сформировать общую продуктовую инфраструктуру. Логическим продолжением совместной работы в этом направлении стала консолидация продуктов и сервисов «Открытие Брокер» и УК «Открытие» под единым брендом.
Переход под бренд «Открытие Инвестиции» отражает стремление «Открытие Брокер» и УК «Открытие» меняться в соответствии с потребностями клиентов, становиться ближе, развивая при этом долгосрочные партнерские отношения, основанные на доверии и открытости. Главная задача бренда «Открытие Инвестиции» — предлагать максимально широкий спектр инвестиционных решений. В соответствии с этим принципом слоганом бренда стала фраза: «Любые цели достижимы».
Объединение всех доступных решений и инструментов на онлайн-витрине «Открытие Инвестиции» позволит достичь своих целей всем категориям клиентов — от консервативных инвесторов до тех, кто готов принимать высокие риски в расчете на высокую потенциальную прибыль.
При этом особый акцент сделан на максимальное упрощение процесса инвестирования. В распоряжении клиентов будут готовые решения, возможность самостоятельно торговать на российских и зарубежных площадках, доверительное управление, инвестирование в паевые фонды, а также аналитическая поддержка, консультации специалистов, обучение инвестированию и другие продукты и услуги.
Бренд «Открытие Инвестиции» не меняет статуса работающих в его рамках юридических лиц. Таким образом, изменения никак не повлияют на действующие договоры, соглашения и обязательства перед клиентами и партнерами «Открытие Брокер» и УК «Открытие».
Ребрендинг повлек за собой качественные изменения в коммуникации с клиентами —запущена новая версия сайта «Открытие Инвестиции» (ранее «Открытие Брокер»), на котором представлены продукты как брокера, так и управляющей компании. Такие же изменения коснулись и мобильного приложения «Открытие Инвестиции» (ранее «Открытие Брокер. Инвестиции») — пользователи, помимо брокерских продуктов, уже могут приобретать в нем БПИФы УК «Открытие».
«Объединение решений брокера и управляющей компании на одной витрине – это новый этап в развитии инвестиционного бизнеса группы «Открытие». Наша главная цель – упростить клиентский путь и повысить удобство взаимодействия с компанией. Принцип «одного окна», который мы вводим, снимает лишние барьеры в распоряжении своими активами для инвесторов», – отметил Константин Церазов, председатель совета директоров «Открытие Брокер».
«Формирование единой среды происходит, прежде всего, в интересах клиентов — инвесторы получили новый, более удобный функционал, возможность одним инструментом создавать инвестиционные стратегии с включением в портфель продуктов брокера и управляющей компании. Новый бренд делает акцент на мобильность управления капиталом — наша платформа позволит инвестору постоянно быть в курсе событий и мгновенно реагировать на конъюнктуру рынка. Мы создаем среду, в которой просто, удобно и комфортно любому человеку, независимо от его опыта работы с финансами и практических навыков», – подчеркнул Юрий Маслов, генеральный директор «Открытие Брокер».
«За десятилетия работы мы приобрели хороший опыт сотрудничества с брокером и выпуска совместных продуктов. Сейчас, когда работа наших компаний приобрела характер синергии, в линейке «Открытие Инвестиции» появляются уникальные продукты, которые отличаются особой эффективностью в условиях повышенного интереса к инвестициям и отсутствия стабильности на рынках. Приоритетом для нас, как и раньше, остается доверие каждого клиента. Ребрендинг сделает нас с клиентами еще ближе друг к другу», – считает Константин Федулинский, генеральный директор УК «Открытие».

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