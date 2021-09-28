Расследования 28.09.2021 16:11
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28.09.2021 16:11
Котовский районный суд вынес приговор обвиняемому в поджоге рекламного баннера в Волгоградской области. Как сообщили в ИА «Высота 102» в пресс-службе Котовского районного суда, ранее не судимый мужчина признан виновным в умышленном уничтожении чужого имущества, что повлекло причинение значительного ущерба.
В ходе рассмотрения дела установлено, что 17 августа этого года в 23 часа 14 минут пьяный мужчина находился возле магазина «Территория живого пива» по улице Нефтяников, 11А. Убедившись, что за ним никто не наблюдает, он облил бензином и поджег рекламный баннер на фасаде пивного магазина и скрылся. В результате пожара был причинен материальный ущерб в размере 20,5 тысячи рублей. Мужчина признался, что совершил преступление из-за личной неприязни к продавцу.
Подсудимый признал свою вину и возместил ущерб. Суд назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
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