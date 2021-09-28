Общество 28.09.2021 12:45
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28.09.2021 12:45
За сутки в Волгоградской области от коронавируса скончались 20 человек - такого показателя смертности от этой инфекции в регионе раньше не фиксировалось. По данным федерального оперативного штаба, выросла в Волгоградской области и заболеваемость. Диагностирован 351 новый подтвержденный случай COVID-19 за сутки.
Всего в регионе эта болезнь унесла жизни 2741 жителя. Зарегистрировано 91,3 тысячи случаев заражения коронавирусом.
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