Федеральные новости

Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил «Росгосстрах» со 100-летием

Федеральные новости 28.09.2021 13:34 Новости компаний
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28.09.2021 13:34 Новости компаний


6 октября 2021 года компании «Росгосстрах» исполняется 100 лет. Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин направил генеральному директору Геннадию Гальперину и коллективу ПАО СК «Росгосстрах» приветственный адрес, в котором поздравил со знаменательной датой. 
«С первых дней своего существования Госстрах многое сделал для становления народного хозяйства, решения важных экономических задач, обеспечения защиты имущества крестьянских хозяйств, государственных и кооперативных предприятий. Не прекращал  работать в годы Великой Отечественной войны, осуществлял страхование промышленности, поставки по ленд-лизу военной техники и вооружений», – отмечено в приветственном адресе премьер-министра Михаила Мишустина.
«Сегодня «Росгосстрах»– это известный бренд, современная высокоэффективная компания, один из лидеров страхования в России. Важно, что вы динамично развиваетесь, внедряете в работу высокие технологии, создаете цифровые платформы, запускаете новые продукты, автоматизируете процессы операций. Электронные сервисы позволяют значительно упростить процедуры оформления и оплаты, делают их удобными и быстрыми», — подчеркивается в приветственном адресе.
Председатель Правительства РФ выразил уверенность, что высокий авторитет «Росгосстраха», профессионализм коллектива помогут и впредь предоставлять предприятиям, компаниям и гражданам надежную страховую защиту, и пожелал компании удачи и новых достижений. 
Напомним, ПАО СК «Росгосстрах» — флагман отечественного рынка страхования, входит в группу банка «Открытие». На территории Российской Федерации действуют более 1600 представительств компании. В компании работает около 50 тысяч сотрудников и страховых агентов. 6 октября 2021 года система «Росгосстрах» отметит100 лет со дня своего создания.www.RGS.ru


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