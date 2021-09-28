Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил «Росгосстрах» со 100-летием

Федеральные новости 28.09.2021 13:34 Новости компаний
0
28.09.2021 13:34 Новости компаний
6 октября 2021 года компании «Росгосстрах» исполняется 100 лет. Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин направил генеральному директору Геннадию Гальперину и коллективу ПАО СК «Росгосстрах» приветственный адрес, в котором поздравил со знаменательной датой.
«С первых дней своего существования Госстрах многое сделал для становления народного хозяйства, решения важных экономических задач, обеспечения защиты имущества крестьянских хозяйств, государственных и кооперативных предприятий. Не прекращал работать в годы Великой Отечественной войны, осуществлял страхование промышленности, поставки по ленд-лизу военной техники и вооружений», – отмечено в приветственном адресе премьер-министра Михаила Мишустина.
«Сегодня «Росгосстрах»– это известный бренд, современная высокоэффективная компания, один из лидеров страхования в России. Важно, что вы динамично развиваетесь, внедряете в работу высокие технологии, создаете цифровые платформы, запускаете новые продукты, автоматизируете процессы операций. Электронные сервисы позволяют значительно упростить процедуры оформления и оплаты, делают их удобными и быстрыми», — подчеркивается в приветственном адресе.
Председатель Правительства РФ выразил уверенность, что высокий авторитет «Росгосстраха», профессионализм коллектива помогут и впредь предоставлять предприятиям, компаниям и гражданам надежную страховую защиту, и пожелал компании удачи и новых достижений.
Напомним, ПАО СК «Росгосстрах» — флагман отечественного рынка страхования, входит в группу банка «Открытие». На территории Российской Федерации действуют более 1600 представительств компании. В компании работает около 50 тысяч сотрудников и страховых агентов. 6 октября 2021 года система «Росгосстрах» отметит100 лет со дня своего создания.www.RGS.ru
Реклама
У бюджетников с 1 октября вырастут зарплаты26.09.2021 09:55
Федеральные новости 26.09.2021 09:55
Дачницу из Волгограда оштрафовали за курятник на участке20.09.2021 14:06
Федеральные новости 20.09.2021 14:06
В правительстве РФ определили даты новогодних и майских праздников17.09.2021 11:29
Федеральные новости 17.09.2021 11:29
Верховный суд оправдал жительницу Волгоградской области за удар ножом в сердце домашнего изверга15.09.2021 09:12
Федеральные новости 15.09.2021 09:12
Волгоградским паралимпийцам вручил награды Владимир Путин13.09.2021 17:26
Федеральные новости 13.09.2021 17:26
Глава СК России просит возбудить дело против бывшего волгоградского судьи12.09.2021 13:07
Федеральные новости 12.09.2021 13:07
В Волгоградской области проверят цены на стройматериалы по поручению ФАС08.09.2021 14:07
Федеральные новости 08.09.2021 14:07
Природоохранные службы обсудили с учеными «здоровье» Волги07.09.2021 12:17
Федеральные новости 07.09.2021 12:17
Московские эксперты: волгоградцы и сочинцы одинаково довольны жизнью31.08.2021 10:23
Федеральные новости 31.08.2021 10:23
Пенсионеры получат обещанные президентом 10 тысяч рублей в сентябре24.08.2021 12:13
Федеральные новости 24.08.2021 12:13
Владимир Путин пообещал пенсионерам и военным по 10 и 15 тысяч рублей22.08.2021 16:47
Федеральные новости 22.08.2021 16:47
Вакцинированные от коронавируса россияне смогут выиграть в лотерею 100 тысяч рублей18.08.2021 10:33
Федеральные новости 18.08.2021 10:33
Волгоградские торговые сети обойдут проверки на предмет завышения цен на продукты13.08.2021 17:42
Федеральные новости 13.08.2021 17:42
Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с двухлетним мальчиком в Волгограде09.08.2021 17:49
Федеральные новости 09.08.2021 17:49
Индия и Россия проводят совместные учения под Волгоградом04.08.2021 17:30
Федеральные новости 04.08.2021 17:30
Реклама