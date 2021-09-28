ООО «Новый дом» доложило о готовности к отопительному сезону





На сегодняшний день сотрудники Управляющей компании «Новый дом» выполнили комплекс мероприятий, направленных на подготовку тепловых систем многоквартирных домов к отопительному сезону. Об этом ИА «Высота 102» сообщила главный инженер Светлана Спицина.

В управлении ООО «Новый дом» находится более 170 многоквартирных домов в Кировском и Красноармейском районах Волгограда, из них 136 оборудованы тепловыми узлами, более 110 – общедомовыми приборами учёта. При подготовке к отопительному сезону 2021-2022гг. сотрудниками управляющей компании выполнен большой объём работ.

Система отопления во всех многоквартирных домах прошла гидравлические испытания. Выполнена ревизия и ремонт запорной арматуры с применением сальниковой набивкой и сменой тех. пластины, а также и ее частичная замена.

Проверены все тепловые узлы на предмет комплектации манометрами и термометрами, выполнены мероприятия по восстановлению изоляции. В 316 тепловых узлах установлены дроссельные устройства.

Выполнены в полном объеме мероприятия по проверке и ремонту общедомовых приборов учета.