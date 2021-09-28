ООО «Новый дом» доложило о готовности к отопительному сезону

Общество 28.09.2021 12:31
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28.09.2021 12:31
На сегодняшний день сотрудники Управляющей компании «Новый дом» выполнили комплекс мероприятий, направленных на подготовку тепловых систем многоквартирных домов к отопительному сезону. Об этом ИА «Высота 102» сообщила главный инженер Светлана Спицина.
В управлении ООО «Новый дом» находится более 170 многоквартирных домов в Кировском и Красноармейском районах Волгограда, из них 136 оборудованы тепловыми узлами, более 110 – общедомовыми приборами учёта. При подготовке к отопительному сезону 2021-2022гг. сотрудниками управляющей компании выполнен большой объём работ.
Система отопления во всех многоквартирных домах прошла гидравлические испытания. Выполнена ревизия и ремонт запорной арматуры с применением сальниковой набивкой и сменой тех. пластины, а также и ее частичная замена.
Проверены все тепловые узлы на предмет комплектации манометрами и термометрами, выполнены мероприятия по восстановлению изоляции. В 316 тепловых узлах установлены дроссельные устройства.
Выполнены в полном объеме мероприятия по проверке и ремонту общедомовых приборов учета.
«Все работы по подготовке к отопительному сезону приходилось выполнять практически с нуля. ООО «Новый дом» – компания молодая, существует с 01 декабря 2020 года. До этого времени управление многоквартирными домами, мягко говоря, было «спустя рукава». Наследство нам досталось аварийное, инженерные коммуникации подлежали практически полной замене, – отметила Светлана Спицина. – И наши слесари-сантехники, выполняя мероприятия по подготовке к зиме, проявили и профессионализм, и рабочую смекалку, чтобы обеспечить в дальнейшем перебойное функционирование систем отопления».
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