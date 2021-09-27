Топ-менеджеры ВТБ вошли в рейтинг ТОП-1000 лучших менеджеров России

Экономика 27.09.2021 19:57 Новости компаний
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27.09.2021 19:57 Новости компаний
Сегодня Ассоциация менеджеров России и ИД «КоммерсантЪ» опубликовали результаты ежегодного рейтинга «ТОП-1000 российских менеджеров». Топ-менеджеры ВТБ стали победителями сразу в нескольких номинациях.
Андрей Костин, президент-председатель правления ВТБ, традиционно вошел в главную номинацию рейтинга «Бизнес-лидеры».
В тройку лидеров в соответствующих категориях вошли: руководитель департамента по работе с персоналом, старший вице-президент ВТБ Глеб Ермаков в номинации «ТОП-100 директоров по персоналу», член правления Дмитрий Пьянов в номинации «ТОП-100 финансовых директоров», руководитель департамента стратегии и корпоративного развития, старший вице-президент ВТБ Владимир Левыкин в номинации «ТОП-50 директоров по развитию» и начальник управления корпоративного развития, вице-президент Александр Масленников в номинации «ТОП-50 директоров по корпоративному управлению». В номинации «Высшие руководители» в категории «Финансовый сектор» высшую оценку получил главный исполнительный директор «ВТБ Капитал инвестиции» Владимир Потапов.
Также в число лидеров вошли: руководитель департамента маркетинга и рекламы, вице-президент Лариса Пономарева в номинации «ТОП-100 директоров по маркетингу», начальник управления по работе с органами государственной власти и общественными организациями, старший вице-президент ВТБ Артем Тынчеров в номинации «ТОП-50 директоров по отношениям с органами власти» и генеральный директор ГК ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер в номинации «Высшие руководители».
В рейтинг также были включены другие представители ГК ВТБ Лизинг и прочих компаний группы ВТБ: ГК «Галс», УК «Динамо» и НПФ «ВТБ Пенсионный фонд».
«В этом году представители группы ВТБ вновь вошли в список лидеров рейтинга «ТОП-1000 российских менеджеров», что говорит не только о профессионализме и авторитете нашей команды в отрасли, но и о высокой оценке управленческим сообществом тех масштабных преобразований, которые происходят сейчас в группе ВТБ», – прокомментировал итоги рейтинга руководитель департамента по работе с персоналом, старший вице-президент ВТБ Глеб Ермаков.
Рейтинг «ТОП-1000 российских менеджеров» проводится ежегодно с 2001 года и является признанным и эффективным инструментом оценки профессиональной репутации российских менеджеров высшего звена. Итоги публикуются на страницах федерального тиража газеты «КоммерсантЪ» в сентябре каждого года. Основная цель рейтинга – выявить наиболее эффективных управленцев внутри профессионального сообщества, ориентируясь на мнение самих экспертов – представителей различных отраслей и направлений деятельности.
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