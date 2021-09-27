Топ-менеджеры банка и группы «Открытие» вошли в топ-1000 лучших менеджеров России-2021

Экономика 27.09.2021 19:38
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27.09.2021 19:38
Президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов вошел в число бизнес-лидеров — самой престижной номинации ежегодного рейтинга 1000 лучших менеджеров России Ассоциации менеджеров России и издательского дома «Коммерсант». 22-й рейтинг был опубликован 27 сентября. Ежегодный рейтинг топ-1000 включает ведущих топ-менеджеров компаний различных отраслей экономики и масс-медиа.
Вице-президент, директор Департамента коммуникаций, пресс-секретарь президента-председателя правления банка «Открытие» Анна Кантер-Амелькина третий год подряд возглавила рейтинг лучших директоров по общественным и корпоративным связям коммерческих банков.
Член правления, руководитель IT-блока банка «Открытие» Сергей Русанов вошел в рейтинг 1000 лучших топ-менеджеров страны в тринадцатый раз c 2008 года.
Первый заместитель председателя правления банка «Открытие» Дмитрий Левин занял третье место среди финансовых директоров коммерческих банков, руководитель блока маркетинга и коммуникаций Евгений Сидоров- второе место среди директоров по маркетингу банков, вице-президент, директор юридического департамента Александр Полуянов - второе место среди директоров по правовым вопросам коммерческих банков, директор Центра по взаимодействию с органами государственной власти Андрей Зорин- третье место среди GR-директоров. В рейтинг также вошли старший вице-президент, руководитель блока по работе с персоналом Елена Салихова, вице-президент, директор Центра бизнес-трансформации Александр Орлов (третье место среди директоров по развитию коммерческих банков) и руководитель службы по взаимоотношениям с инвесторами Марианна Науменко (второе место среди директоров по связям с инвесторами коммерческих банков).
Кроме того, в рейтинг 1000 лучших топ-менеджеров России вошли представители компаний группы банка «Открытие»: генеральный директор, председатель правления компании «Росгосстрах» Геннадий Гальперин, первый заместитель генерального директора, директор партнерских продаж компании «Росгосстрах Жизнь» Максим Пушкарев, руководитель блока маркетинга компании «Росгосстрах» Александр Рожнов, финансовый директор компании «Росгосстрах» Евгений Решетин, директор по персоналу компании «Росгосстрах» Дмитрий Лаврентьев, коммерческий директор НПФ «Открытие» Егор Шкерин, директор по персоналу НПФ «Открытие» Роман Крылов, директор департамента информационных технологий НПФ «Открытие» Алексей Беляев, директор юридического департамента НПФ «Открытие» Дмитрий Шишкин.
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