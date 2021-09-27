Волгоградский аэропорт затевает грандиозную переделку

Общество 27.09.2021 10:40
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27.09.2021 10:40
На территории, прилегающей к волгоградскому аэропорту, в ближайшее время начнется реконструкция привокзальной площади и подъездных путей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, на проведение работ заказчик реконструкции - ООО «Аэрофинанс» - выделил 23,2 миллиона рублей. Подрядчику предстоит выполнить устройство новых дорожных покрытий, замену верхнего слоя существующих покрытий, устройство островков, разделяющих полосы движения, а также подъездной площадки у терминала «А». Приведут в порядок и территорию около терминала въезда VIP-персон, наземные пешеходные переходы. Подрядчику предстоит также выполнить перечень работ в рамках доступной среды – сделать пандусы на сопряжении наземных пешеходных переходов и пандусов и проложить тротуар от существующей парковки до здания гостиницы. Заказчик рассчитывает, что работы будут выполнены в течение полутора месяцев после заключения контракта с победителем конкурса.
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