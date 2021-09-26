Общество 26.09.2021 19:26
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26.09.2021 19:26
В Волгограде проведут проверку исполнения указа президента о дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов после обращения многодетного отца, который пожаловался в Генпрокуратуру РФ на отсутствие льгот по оплате содержания детей в дошкольных учреждениях. Как рассказал ИА «Высота 102» волгоградец Роман Пронин, ветеран боевых действий, инвалид второй группы, согласно этому указу, субъектам РФ было рекомендовано разработать региональные целевые программы, направленные на решение проблем инвалидов, в частности, установить льготы по оплате для детей, один из родителей которых является инвалидом 1 или 2 группы.
«Соответствующее решение об освобождении от платы за посещение ребенком детского сада в том случае, если кто-то из родителей имеет инвалидность 1 или 2 группы, депутаты Волгоградской гордумы приняли в 2013 году. Однако в 2014 году они приостановили действие нормативного документа в связи с недостатком финансов. Причем сделали это с размахом – аж до 2022 года. Уверен, что и в следующем году депутаты продлят «заморозку» этих льгот и в волгоградских детсадах продолжат брать деньги с родителей, которые и так еле выкручиваются, получая мизерные пенсии по инвалидности», - считает Роман Пронин.
У Романа Пронина четверо детей. По его словам, старший ребенок не посещал детский сад именно по этой причине – из-за того, что никаких льгот в Волгограде для детей родителей-инвалидов не было предусмотрено. Сейчас у Романа подрастают еще трое детишек, которым уже вот-вот надо идти в детский сад. Мужчина за защитой своих прав обратился в Генпрокуратуру, откуда пришел недавно ответ о поручении прокуратуре региона провести проверку исполнения законодательства.
Между тем, Роман Пронин утверждает, что в других муниципалитетах Волгоградской области с родителей-инвалидов не берут плату за содержание детей в детских садах. «Стыдно, что в городе-герое с большим бюджетом не нашлось не такой уж и большой суммы на поддержку таких семей, как наша, - говорит Роман. – Как же так? Вы, говорят нам, рожайте, а как дело доходит до каких-то льгот, мы слышим – денег нет».
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